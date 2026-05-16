Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları 2026: Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? İllere göre kurbanlık fiyatları
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık hayvan pazarlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara olan talep artarken, fiyatlar ise bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Dana, koç ve koyun gibi kurbanlıkların canlı kilo fiyatları da vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte güncel kurbanlık fiyatları...
İLLERE GÖRE KURBANLIK FİYATLARI 2026
İSTANBUL
- Büyükbaş: 140.000 – 400.000 TL
- Küçükbaş: 18.000 – 45.000 TL
- 7’de 1 hisse: 30.000 – 55.000 TL
ANKARA
- Büyükbaş: 110.000 – 350.000 TL
- Küçükbaş: 18.000 – 40.000 TL
- 7’de 1 hisse: 28.000 – 50.000 TL
İZMİR
- Büyükbaş: 140.000 – 330.000 TL
- Küçükbaş: 18.000 – 45.000 TL
- 7’de 1 hisse: 30.000 – 50.000 TL
DOĞU ANADOLU (ERZURUM, KARS VE ÇEVRESİ)
- Büyükbaş: 100.000 – 280.000 TL
- Küçükbaş: 15.000 – 35.000 TL
- 7’de 1 hisse: 25.000 – 45.000 TL
DİYANET KURBAN BAYRAMI VEKALET ÜCRETLERİ
Kurban ibadetini vekâlet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2026 yılı kurban kesim bedelleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye Diyanet Vakfı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla belirlenen ücretler şu şekilde duyuruldu:
Yurt içinde kurban kesim bedeli 18.000 TL olarak açıklanırken, yurt dışında vekâletle kurban kesim bedeli 7.000 TL olarak belirlendi.