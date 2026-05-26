İstanbul, Ankara, İzmir il il Kurban Bayramı namazı saatleri açıklandı! Bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca vatandaşın merak ettiği bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 bayram namazı vakitleriyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde namazın kılınacağı saatler netleşti. Bayram sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, "Bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet ile il il 27 Mayıs 2026 Ankara, İzmir İstanbul Kurban Bayramı namazı saatleri…
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Kurban Bayramı namaz vakitlerini resmi olarak duyurdu. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş bayramın ilk sabahında cemaatle saf tutmaya hazırlanırken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde namaz saatleri yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı’nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram namazı da aynı gün sabah saatlerinde illere göre belirlenen vakitlerde cemaatle birlikte eda edilecek. Peki, Ankara, İzmir İstanbul bayram namazı saati kaçta? İşte İstanbul bayram namazı saati...
2026 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İSTANBUL, İZMİR, ANKARA İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
İstanbul bayram namazı saati: 06.12
Ankara bayram namazı saati: 05.59
İzmir bayram namazı saati: 06.25
Bursa bayram namazı saati: 06.13
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. Rekat
- İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
- Gizlice Sübhaneke okunur.
- Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
- İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
- İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
- İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
- İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
- İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
- Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
- İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
- İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
- Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
- Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
- 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
- Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
- Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
- Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Bayramın arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, 4 gün sürecek olan bayramın takvimi şu şekilde:
Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı bu sabah kılınacak)
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi