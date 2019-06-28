Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün olacak? Şeklindeki sorular bayram tatili için heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanmaya devam ediyor. Ramazan Bayramının 9 gün ilan edilmesinin ardından Kurban Bayramı'nın da kaç gün tatil olacağı merak ediliyor...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kurban Bayramı tatil 11 Ağustos Cumartesi günü başlayıp Çarşamba günü sona erecek. Çarşamba'dan sonra 4 gün daha izinlerin birleştrilmesi halinde 9 gün olabilir.