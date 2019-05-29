Bayram tatili için plan yapacak olan vatandaşların en sık araştırdığı konulardan birisi " Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte haber ile ilgili tüm detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bayram tatili için plan yapacak olan vatandaşların en sık araştırdığı konulardan birisi "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması Kurban Bayramı tatilinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor...
KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
Kurban Bayramı bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 4 gün sürecek. Olası bir Kurban Bayramı süresinin uzamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
KURBAN KESMENİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.
KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:
1. Müslüman olmak.
2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.
3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.
4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.
Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettikten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple, bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha doğrusu böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.
Hanefî fakihlerinden İmam Muhammed'e ve Şâfiîler'e göre kurban mü- kellefiyeti için akıl ve bulûğ şarttır. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva İmam Muhammed'in görüşüne göre verilmiş ve tatbikatta bu görüş ağırlık kazanmıştır. Bu son görüşün ilk bakışta, üçüncü şahısların yani kurban etinden yararlanacak ihtiyaç sahiplerinin haklarını göz ardı ettiği ileri sürü- lebilirse de, ehliyetsiz ve eksik ehliyetli kimselerin mal varlığının korunması ve gerekli tedbirler alınarak onlara daha güvenli bir gelecek hazırlanması açısından isabetli olduğu da söylenebilir. Çünkü çocuk ve akıl hastasının haklarının istikbale mâtuf olarak korunması, kanunî temsilciler için hukukî ve dinî bir sorumluluktur. Böyle bir kaygının söz konusu olmadığı durumlarda kanunî temsilcilerinin zengin çocuklar ve ehliyetsizler adına kurban kesmesi güzel bir davranış olur.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.EVVEL
1440
07
OCAK-2019
PAZARTESİ
........
1
C.AHİR
1440
06
ŞUBAT-2019
ÇARŞAMBA
........
30
C.AHİR
1440
07
MART-2019
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
1
RECEB
1440
08
MART-2019
CUMA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26
RECEB
1440
02
NİSAN-2019
SALI
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1440
06
NİSAN-2019
CUMARTESİ
...........
14
ŞABAN
1440
19
NİSAN-2019
CUMA
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1440
06
MAYIS-2019
PAZARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1440
31
MAYIS-2019
CUMA
KADİR GECESİ
29
RAMAZAN
1440
03
HAZİRAN-2019
PAZARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1440
04
HAZİRAN-2019
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1440
05
HAZİRAN-2019
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1440
06
HAZİRAN-2019
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1440
04
TEMMUZ-2019
PERŞEMBE
........
1
ZİLHİCCE
1440
02
AĞUSTOS-2019
CUMA
........
9
ZİLHİCCE
1440
10
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1440
11
AĞUSTOS-2019
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1440
12
AĞUSTOS-2019
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1440
13
AĞUSTOS-2019
SALI
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1440
14
AĞUSTOS-2019
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1441
31
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1441
09
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1441
30
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
........
1
R.EVVEL
1441
29
EKİM-2019
SALI
........
11
R.EVVEL
1441
08
KASIM-2019
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1441
28
KASIM-2019
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1441
27
ARALIK-2019
CUMA
........
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