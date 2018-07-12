Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban kesim bedelini açıkladı. Diyanet'ten gelen açıklama sonası Kurban Bayramı yeniden gündeme geldi. Peki; Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı hangi gün? İşte Kurban Bayramı tarihi ile ilgili merak edilenler....

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Hicri Zilhicce (Hacca sahiplik eden ) ayının 10, 11, 12, 13 ve 14. günleri kutlanmaktadır. Zilhicce ayı, aynı zamanda Hac ibadetinin de yerini getirildiği ay olduğu için İslam Dünyası için önemli aylardandır. Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce ayı, Hicri takvimin son ayı olmakla beraber 4 Haram aydan da birdir. Hicri takvimde Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak adalndırılır.

İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

DİYANET KURBANLIK BEDELİNİ AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı tarihi yaklaştı, bayram hazırlıkları da yavaştan başladı. Bayram öncesi emeklilerin gözü ise Kurban Bayramı ikramiyesinde... 24 Haziran seçimleri öncesi emeklilere biri Ramazan diğeri Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da 1000 lira ikramiye müjdesi verilmişti. Emekliler geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi ilk ikramiyeyi almışlardı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? sorsuna cevap aramaya başladı. Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Ramazan bayramında uygulanan sistemde değişiklik yapılmayarak bayram öncesinde maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?