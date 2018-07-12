Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ehemen hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Bayram için hazırlıklar da yavaştan başladı. Tabi her hazırlığın bir maddi külfeti de var. Bu nedenle Kurban Bayramı'na hazırlanan emeklilerin gündeminde Kurban Bayramı ikramiyesi var. Peki; Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek ya da halk arasındaki yaygın kullanışıyla 2018 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? İŞTE SON TARİH!

24 Haziran seçimleri öncesi emeklilere biri Ramazan diğeri Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da 1000 lira ikramiye müjdesi verilmişti. Emekliler geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi ilk ikramiyeyi almışlardı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? sorsuna cevap aramaya başladı. Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Ramazan bayramında uygulanan sistemde değişiklik yapılmayarak bayram öncesinde maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödenmesi bekleniyor.

Ödemelerin tam olarak hangi tarihte yapılacağı bilinmiyor. Ancak Kurban Bayramı Arefe günü yani 20 Ağustos 2018 Pazartesi gününden önce Kurban Bayramı ikramiyesinin emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Zira Ramazan Bayramı ikramiyesi Ramazan Bayramı arefesinden önce yatırılmıştı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK

SGK (Eski adayıyla SSK) emeklileri;

Bağ-Kur emeklileri;

Emekli Sandığı emeklileri;

Şehit yakınları;

Gaziler;

Şeref aylığı sahipleri

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi alabilecekler...

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Bu sene Kurban bayramı 20 Ağustos Pazartesi Arefe gününden sonra 21 Ağustos Salı günü başlayacak. Toplamda bayram 4 gün sürecek. Kurban bayramının son günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

2018 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

MEMUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN