2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın arifesi 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Ortaya çıkan tahminlere göre tatil hafta sonu ile birleştirilebilir ve böylelikle 26 Haziran Pazartesi günü de tatil ilan edilebilir. Bu düzenlemeyle birlikte 2023 yılı Kurban Bayramı'nın 9 gün olması bekleniyor.