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Kurban Bayramı yaklaşıyor! İşte tarihleri...

2023 yılına girilmesiyle birlikte İslam aleminin gündeminde dini bayramların tarihleri yer almaya başladı. 4 gün süren Kurban Bayramı tarihleri 2023 yılı Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı.

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  • Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

    1 Ocak 2023 ile birlikte dini bayramlarımızın bu sene idrak edileceği tarihler de netlik kazandı. Tatil planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte 2023 Kurban Bayramı'nın denk geleceği günler...
  • Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

    2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE?

    2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran günü idrak edilecek. Kurban Bayramı bu sene 4 gün sürecek. 27 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 1 Temmuz'da sona erecek.
  • Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

    2023 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

    27 Haziran arife: Salı

    28 Haziran, bayramın ilk günü: Çarşamba

    29 Haziran, bayramın ikinci günü: Perşembe

    30 Haziran, bayramın üçüncü günü: Cuma 

    1 Temmuz, bayramın dördüncü günü: Cumartesi
  • Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

    2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Kurban Bayramı'nın arifesi 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Ortaya çıkan tahminlere göre tatil hafta sonu ile birleştirilebilir ve böylelikle 26 Haziran Pazartesi günü de tatil ilan edilebilir. Bu düzenlemeyle birlikte 2023 yılı Kurban Bayramı'nın 9 gün olması bekleniyor.
  • Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
  • Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe 

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

    Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba 

    Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe 

    Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi 

    Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

    Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

    Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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