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        Haberler Bilgi Yaşam Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

        Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

        Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar bayramı ibadetlerini yerine getirerek, sevdiklerini ziyaret ederek ve tatil yaparak geçirecek. Bu noktada "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?" sorusu gündeme geldi. İşte, bayram tatili süresine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:08
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        1

        Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bayramı tatil yaparak geçirmek isteyenlerin gözleri "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?" sorularına çevrildi. İşte bayram tatili tarihleri

        2

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

        5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

        3

        BARYAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKAR MI?

        Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

        4

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2025)

        Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

        Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

        Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

        Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

        Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

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