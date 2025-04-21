Kurban Bayramı tarihleri merak ediliyor. Vatandaşların kurban ibadetlerini idrak edeceği Kurban Bayramı tarihi 2025 Diyanet takvimi ile belli oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ve hangi güne denk geliyor?