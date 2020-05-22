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Kurban Bayramı ne zaman? Kurbana kaç gün kaldı 2020 merak ediliyor! Kurban Bayramı tarihi 2020 takvim

Ramazan Bayramı'na son 1 gün kala en önemli ikinci bayram olan Kurban Bayramı tarihi takvimi merak ediliyor. Kurban Bayramı tarihi 2020 yılında hangi güne denk geliyor? Sorusu özellikle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tarihi takvimi duyuruldu. Kurbana kaç gün kaldı 2020, işte yanıtı...

Kurban Bayramı ne zaman

İslam dininin en önemli ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı ile beraber kurban ibadeti yerine getirilecek. Ülkemizde koronavirüs salgını etkisi azalmaya başlayıp normalleşme adımları atıldığı süreçte Kurban Bayramı'nda da gerekli tedbirlerin alıp ibadetin yerine getirilmesi bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurbana kaç gün kaldı 2020? İşte Kurban Bayramı tarihi 2020 takvim

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatili 30 Temmuz Perşembe Arife günü başlıyor. 31 Temmuz Cuma bayramın 1. günü. 3 Ağustos Pazartesi bayram tatili bitiyor. 27-28-29 Temmuz tarihlerinde arife günüyle birlikte 3,5 gün izin alırsanız, 10 gün tatil yapabilme imkanı doğuyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ TAKVİMİ

1

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

2

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

3

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

4

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

5

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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