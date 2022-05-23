Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?" gibi sorular gündeme geldi. İslam inancı açısından en önemli ibadetlerin arasında yer alan kurban vazifesini gerçekleştirmek isteyenler Kurban Bayramı'nı beklemeye başladı. Peki Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Tüm bu merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik...