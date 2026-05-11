Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2026 Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı?
Kurban Bayramı yaklaşırken hazırlıklar ve tatil planları hız kazanmış durumda. Bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek bayram öncesinde vatandaşlar, resmi tatil süresi ve bayramın başlangıç tarihine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Tatilin uzatılacağına dair yapılan açıklamalar sonrasında bayrama kaç gün kaldığı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, bayram tatili hangi günlere denk geliyor? İşte tüm detaylar haberimizde..
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar ve tatil planları hız kazandı. Bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek olan bayram öncesinde vatandaşlar, resmi tatil süresi ve başlangıç tarihini merak ediyor. Tatil süresinin uzatılacağına yönelik resmi açıklamanın ardından gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Vatandaşlar, “Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve hangi günlere denk geliyor?” sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte bayrama dair merak edilen tüm ayrıntılar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.
KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?
11 Mayıs bugünden itibaren Kurban Bayramı’na 16 gün kaldı.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı. Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.