Beyoğlu'nda 30 yaşındaki Hüseyin ölü bulundu; Apple hesabından ağabeyini vasi tayin etmiş

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Beyazyıldız (30), ağabeyi Hasan Beyazyıldız'ın (37) yedek anahtarla girdiği evde koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Beyazyıldız'ın ka... Daha Fazla Göster Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Beyazyıldız (30), ağabeyi Hasan Beyazyıldız'ın (37) yedek anahtarla girdiği evde koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Beyazyıldız'ın kalbinden vurulduğu tespit edildi. Evde ruhsatsız tabanca, boş kovan ve fişekler bulunurken, Beyazyıldız'ın dizüstü bilgisayar kutusunun üzerinde ise 'Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan' yazılı not olduğu ve Apple hesabından ağabeyini vasi tayin ettiği tespit edildi. Daha Az Göster