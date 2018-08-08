Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyor. Müslümanların ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı'na sadece sayılı günler kaldı. İşte 2018 Kurban Bayramı ile ilgili ayrıntılar...

Kalın'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

"Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır"

Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

Kurban Bayramı için 10 bin ek sefer konacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletlerine talep arttı. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla haziran ayının sektör için kayıp bir ay olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu nedenle yaz tatili 2 aya sıkıştı. Seçimlerin ardından başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla daha da arttı. Yolcu sayısı beklenenin çok üzerine çıktı." dedi.

Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 15 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş olarak alınması tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Kurban Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

Temmuz ayı yaş çay bedelleri Kurban Bayramı öncesi ödenecek

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, "Temmuz ayında alınan 213 bin 633 ton yaş çay karşılığı üreticilere 495 milyon 629 bin lira Kurban Bayramı öncesi ödenecektir." dedi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin birinci sürgün ve ikinci sürgünden olan haziran ayı ödemelerinin yapıldığını belirtti.

Temmuz ayı ödemelerinin yapılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Alim, "Ödemeler 13 Ağustos tarihinden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlayacak ve dört günlük süre içerisinde 17 Ağustos Cuma gününe kadar tamamlanacaktır. Ödeme bilgisi tüm üreticilerimize mesaj yolu ile bildirilecektir. Temmuz ayında alınan 213 bin 633 ton yaş çay karşılığı üreticilere 495 milyon 629 bin lira Kurban Bayramı öncesi ödenecektir." diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ