Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlanıyor. Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyenler hükümetten gelecek resmi Kurban Bayramı tatili açıklamasını bekliyordu. Ve beklenen açıklama geldi. İşte Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusunun cevabı ve Kurban Bayramı'na dair detaylar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA! AREFE TAM GÜN TATİL Mİ?

Geçen Pazar günü Kurban Bayramı tatiline ilişkin Kabine'nin aldığı kararı paylaşan Kalın, “Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiştir” ifadelerini kullandı. Böylece Pazartesi gününe denk gelen arefe tam gün tatil sayıldı ve Kurban Bayramı tatili resmi olarak 9 güne çıkartıldı.

2018 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI İÇİN EK OTOBÜS SEFERLERİ

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferler için izin süresi 15 Ağustos'ta başlayacak, 28 Ağustos'ta bitecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı bildirildi.

Bu doğrultuda, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verildi. Otobüsler için ek sefer izni 15 Ağustos'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 28 Ağustos'a kadar kullanabilecek.

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