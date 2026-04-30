        Haberler Bilgi Gündem Kurban bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün başlıyor?

        Kurban bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? İşte Kurban Bayramı tarihleri

        Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu gündemin üst sıralarına yerleşti. Arefe gününün Salı'ya denk gelmesi ve resmi tatilin toplamda 4,5 gün sürmesi, "9 gün tatil olur mu?" beklentisini beraberinde getirdi. Ancak 23 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı'ndan bu yönde bir karar çıkmaması, gözleri yeni açıklamalara çevirdi. Tatil planı yapmak isteyen milyonlarca kişi şimdi olası "köprü izin" kararını bekliyor. İşte bayram tatili hakkında bilgiler...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:46 Güncelleme:
        Kurban Bayramı yaklaşırken, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair merak giderek artıyor. 2026’da bayramın hafta ortasına denk gelmesi, hafta sonlarıyla birleştirilecek 9 günlük tatil ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Henüz resmi bir karar açıklanmazken, özellikle kamu çalışanlarını ilgilendiren olası idari izin düzenlemesi yakından takip ediliyor. Bayram öncesi planlarını netleştirmek isteyenler için kritik süreç başladı. İşte detaylar...

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, Arife günü öğleden sonra başladığı için toplamda 4,5 gün sürmektedir. Ancak arefe gününün Salıya, bayramın son gününün Cumartesiye denk gelmesi, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da takvimdeki tablo şu imkanı sunuyor: Arefe gününün Salı gününe denk gelmesi sebebiyle, Pazartesi günü (25 Mayıs) ve Salı günü sabahı için kamu çalışanlarına idari izin verilmesi durumunda; önceki hafta sonu ile bayram haftası birleşerek toplamda 9 günlük bir tatil ilan edilebilir.

