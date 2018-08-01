Arefe günün tam gün tatil olup olmayacağı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyenler tarafından merak ediliyordu. Beklenen açıklama dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. İbrahim Kalın'ın Kurban Bayramı tatili açıklaması şöyle:

"KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN"

Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Kalın'ın açıklamalarının ardından, Kurban Bayramı tatili 18 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar süreceği resmiyet kazandı.

EMEKLİYE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Ramazan Bayramı'nda erken ödenen emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı'nda da erken bir tarihte ödenmesi bekleniyor. Ancak şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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