Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayının başında idrak edilmeye başlanacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise tatil planı yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 güne mi çıktı sorularına yanıt aranırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. İşte, 2025 bayram tatili takvimi