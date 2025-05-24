Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili kaç gün? AÇIKLAMA GELDİ! 2025 Bayram tatili uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı, son durum ne?

        Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? 2025 Bayram tatili uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı, son durum ne?

        İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Tatil planı yapmak isteyen kişiler, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2025, 9 gün mü oldu sorularına yanıt arıyor. Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı büyük merak konusu olurken tartışmalara son noktayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2025 Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayının başında idrak edilmeye başlanacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise tatil planı yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 güne mi çıktı sorularına yanıt aranırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. İşte, 2025 bayram tatili takvimi

        2

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

        3

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

        • Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
        • Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
        • Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
        • Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        43 gündür haber alınamıyordu!
        43 gündür haber alınamıyordu!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları