KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

BAYRAMDA 3 MİLYON 350 BİN KURBANLIĞIN KESİLMESİ BEKLENİYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda 750 bini büyükbaş, 2 milyon 600 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 350 bin civarında kurbanlık kesileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Bayramın özellikle hayvancılık sektörü için can suyu olduğunu belirten Bayraktar, "Bu yıl yaklaşık olarak 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin kurbanlık kesileceğini tahmin ediyoruz. Ancak bayrama yaklaştığımız bugünlerde üreticilerimiz satışların geçen yıllara göre daha yavaş seyrettiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kurbanlık fiyatları ve satış şeklinin illere göre farklılık gösterdiğini kaydederek, son zamanlarda büyükşehirlerde kesim fiyatının da hayvan satış fiyatına dahil edildiğini bildirdi.

Kurbanlık fiyatlarına da değinen Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ziraat odalarımızdan aldığımız verilere göre, ortalama fiyatların hayvan başına büyükbaşta 80 bin lira ila 350 bin lira, küçükbaşta 13 bin lira ila 40 bin lira arasında değişeceği görülüyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 250 lira ila 380 lira, küçükbaş hayvanlarda 230 lira ila 380 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 300 lira 38 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 307 lira 52 kuruş olduğu görülüyor. Fiyatlar, geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 21, küçükbaşta ise yüzde 25,9 arttı."

Bayraktar, büyükbaş hayvanlarda hisseli satışların da yapıldığını anlatarak, hisse fiyatlarının İstanbul'da 30 bin lira ila 45 bin lira, Ankara'da 25 bin lira ila 40 bin lira ve İzmir'de 23 bin lira ila 40 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.