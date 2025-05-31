Kurban fiyatları güncel liste 2025: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
Bayrama sayılı günler kala kurban fiyatları listesi duyuruldu. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen müminler büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar "Ziraat Odalarımızdan aldığımız verilere göre ülkemizde ortalama fiyatların; hayvan başına büyükbaşta 80 bin ile 350 bin lira, küçükbaşta ise 13 bin lira ile 40 bin lira arasında değişeceği görülüyor" dedi. Peki Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
Kurban fiyatları güncel liste halinde duyuruldu. Kurbanlık fiyatları her yıl değişiklik gösterirken, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, pazarlardaki yerini aldılar. Küçükbaş ve büyükbaşın kilosuna, yetiştirilmesine etine göre değişen fiyatlar bu sene ne kadar oldu merak ediliyor. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte pazarda son durum 2025 kurbanlık fiyatları
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
BAYRAMDA 3 MİLYON 350 BİN KURBANLIĞIN KESİLMESİ BEKLENİYOR
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda 750 bini büyükbaş, 2 milyon 600 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 350 bin civarında kurbanlık kesileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.
Bayramın özellikle hayvancılık sektörü için can suyu olduğunu belirten Bayraktar, "Bu yıl yaklaşık olarak 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin kurbanlık kesileceğini tahmin ediyoruz. Ancak bayrama yaklaştığımız bugünlerde üreticilerimiz satışların geçen yıllara göre daha yavaş seyrettiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, kurbanlık fiyatları ve satış şeklinin illere göre farklılık gösterdiğini kaydederek, son zamanlarda büyükşehirlerde kesim fiyatının da hayvan satış fiyatına dahil edildiğini bildirdi.
Kurbanlık fiyatlarına da değinen Bayraktar, şu bilgileri verdi:
"Ziraat odalarımızdan aldığımız verilere göre, ortalama fiyatların hayvan başına büyükbaşta 80 bin lira ila 350 bin lira, küçükbaşta 13 bin lira ila 40 bin lira arasında değişeceği görülüyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 250 lira ila 380 lira, küçükbaş hayvanlarda 230 lira ila 380 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 300 lira 38 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 307 lira 52 kuruş olduğu görülüyor. Fiyatlar, geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 21, küçükbaşta ise yüzde 25,9 arttı."
Bayraktar, büyükbaş hayvanlarda hisseli satışların da yapıldığını anlatarak, hisse fiyatlarının İstanbul'da 30 bin lira ila 45 bin lira, Ankara'da 25 bin lira ila 40 bin lira ve İzmir'de 23 bin lira ila 40 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.
"EKONOMİYE 602,4 MİLYON LİRALIK DERİ KAZANDIRILACAK"
Fiyatlardaki değişimlerin nedenlerine de değinen Bayraktar, yem fiyatları başta olmak üzere işçilik, veteriner, ilaç, elektrik ve nakliye gibi masraflardaki artışların kurbanlık fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu vurguladı.
Bayraktar, bayram süresince kesilecek 750 bin büyükbaş hayvan için ödenecek paranın 90 milyar 114 milyon lirayı bulmasının beklendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bir küçükbaş hayvanın ortalama 21 bin 900 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvana ödenecek paranın 56 milyar 940 milyon lira olacağı, toplamda halkımızın kesilecek yaklaşık 3 milyon 350 bin kurbanlık için 147 milyar liradan fazla para ödeyeceği tahmin ediliyor. Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adedi yaklaşık 30 liraya satılıyor. Küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 78 milyon lirayı bulacaktır. Kesilecek 750 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 675 milyon liraya ulaşacaktır. Standartlara uyulduğu takdirde kurbanlıklardan toplamda yaklaşık 753 milyon liralık deri geliri elde edilecektir. Kayıplar nedeniyle ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değeri 602 milyon 400 bin lira civarında kalmaktadır."
Kasaplara ödenecek bedelin de 4,4 milyar lirayı aşmasının beklendiğini belirten Bayraktar, "Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda bayram döneminde satılamayan hayvanlar, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından, üreticilerin yaptığı ek masraflar da dikkate alınarak üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyattan satın alınmalıdır. Bu, kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
İSTANBUL
Kurban bayramına sayılı günler kala, Anadolu'nun birçok ilinden kurbanlık hayvanlar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Fiyatların 250 bin liradan başladığını ve 400 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.
İZMİR
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İzmir'de kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar kurban pazarında da kurbanlıklar satışa sunuldu. Pazarda, küçükbaş hayvanlar 18 bin TL'den başlayıp 23 bin TL'ye satılırken, büyükbaş hayvanın fiyatı ise cinsine ve ağırlığına göre 120 bin ile 300 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Satıcılar, bu yıl çadırlarının yüzde 50 dolu olduğunu ifade ederken satışların ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor.
BURSA
Türkiye’de tarım ve hayvancılık alanında önde gelen yerlerin başında olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurban fiyatları belli olmaya başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının ortalama hisse başı 25 bin lira ve 45 bin lira arasında değiştiği ifade ediliyor.
ANKARA
Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan Bağlum Kurban Pazarı'nda da yoğunluk yaşandı. Önceden kurbanlık hayvanlarını almak için gelen vatandaşlarla satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Pazarda, küçükbaşlar 15 bin ile 35 bin TL, büyükbaşlar ise 130 bin ile 400 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Pazardaki en pahalı kurbanlık ise 345 bin TL fiyatı ile 1 ton 200 kilogramlık simental cinsi 'Paşa' isimli boğa oldu.
AFYONKARAHİSAR
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar genelinde kurbanlık hayvan satışlarında hareketlilik başladı. İl genelinde büyükbaş hayvan ortalama satış fiyatları ise 70 bin TL'den başlıyor.
Çayırbağ Hayvan Pazarı'nın yanı sıra Afyonkarahisar'ın diğer hayvan satış noktalarında da yoğunluk yaşanıyor.
Kurbanlık satıcısı Mehmet Şahin, kurbanlık satışının başladığını ifade etti. Şahin, "Kurbanlıklarımız şu an 70 bin ile 150 bin TL arasında satılıyor. Afyonkarahisar Çayırbağ hayvan pazarında her türlü kurbanlık bulunuyor" dedi.
ANTALYA
Antalya'da, Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen büyükbaş ve küçükbaşlar pazardaki yerini aldı. Küçükbaşların fiyatları 12 bin liradan başlayıp 35 bin liraya, büyükbaşlarınki ise 140 bin liradan başlayıp, kilosuna göre 300 bin liraya kadar çıkıyor.
KOCAELİ
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında, büyükbaş hayvanlar 130 bin TL'den 220 bin TL'ye, küçükbaş hayvanlar ise 23 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.
ADANA
Adana'da kurbanlık kilogram fiyatları ile kesim ücretleri belirlendi.
Adana Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un başkanlığında toplandı. Hayvan üreticileri, kasap ve belediye temsilcilerinin de yer aldığı fiyat belirleme komisyonu, gerçekleştirilen toplantının ardından küçükbaşta koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatını 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirledi.
Kesim fiyatı ise küçük baş için bin 500 TL, büyük baş için ise 4 parçaya bölünmek şartıyla 8 bin TL olarak tespit edildi. Kıyma çekiminin kilogram fiyatı ise 20 TL oldu.
KARABÜK
Karabük'ün Eflani ilçesinde kurbanlıklar pazara inmeye başladı. Besicilik yapan Suat Aslan, kurbanlıklarının yüzde 80'ni sattıklarını söyleyerek, "Bizler kurbana kadar gerekirse hayvanlara bakıyoruz. Kurban almak için gelen herkese yardımcı oluyoruz. Fiyatlar da bu yıl uygun. 75 bin liradan başlıyor." dedi.
KAYSERİ
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının hisse olarak 25 bin ila 30 bin TL arasında olduğunu bildirdi.
KTB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık tavsiye fiyatlarını açıklayan Bağlamış, şunları kaydetti:
"2025 yılı erkek büyükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş canlı kilogram fiyatı 275 TL, erkek küçükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş küçükbaş canlı kilogram fiyatı 250 TL, büyükbaş hisse olarak 25 bin ila 30 bin TL arasında. Küçükbaş adet olarak kurbanlık 17 bin TL ila 25 bin TL arasında tavsiye fiyatları oluşmuştur."
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'daki pazarda küçükbaş hayvanlar 13-18 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 130 bin liradan başlıyor.