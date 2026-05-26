Kurban tekbiri nasıl getirilir? Kurban Bayramı teşrik tekbiri kaç defa okunur?
Kurban Bayramı yaklaşırken Müslümanlar tarafından teşrik tekbirlerine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre teşrik tekbirleri, belirli vakit namazlarının ardından okunuyor ve bayram ibadetlerinin önemli uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl getirilir ve kaç defa okunur? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…
KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRİ NASIL, NE ZAMAN GETİRİLİR?
"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenen teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder.
Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.
TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA OKUNUR?
Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.
TEŞRİK TEKBİRLERİ ANLAMI VE OKUNUŞU
Teşrik tekbiri anlamı:
Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.
Teşrik Tekbiri okunuşu:
Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.