Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kurban teşrik tekbiri ne zaman, nasıl getirilir? Kurban Bayramı teşrik tekbiri kaç defa okunur?

        Kurban tekbiri nasıl getirilir? Kurban Bayramı teşrik tekbiri kaç defa okunur?

        Kurban Bayramı yaklaşırken Müslümanlar tarafından teşrik tekbirlerine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre teşrik tekbirleri, belirli vakit namazlarının ardından okunuyor ve bayram ibadetlerinin önemli uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl getirilir ve kaç defa okunur? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı öncesinde teşrik tekbirlerine dair sorular yeniden gündeme geldi. Müslümanlar, “Teşrik tekbiri nasıl getirilir, ne zaman başlar ve kaç kez söylenir?” sorularına yanıt arıyor. Bayram ibadetlerinin önemli bir parçası olan teşrik tekbirleri, belirli günlerde kılınan farz namazların ardından okunarak yerine getiriliyor. Peki, kurban teşrik tekbirleri hangi günlerde başlar, nasıl getirilir, kaç kez okunur? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRİ NASIL, NE ZAMAN GETİRİLİR?

        "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenen teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder.

        Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.

        3

        TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA OKUNUR?

        Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.

        4

        TEŞRİK TEKBİRLERİ ANLAMI VE OKUNUŞU

        Teşrik tekbiri anlamı:

        Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.

        Teşrik Tekbiri okunuşu:

        Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'li Emir: Çıkışın yolu acil kurultaydır

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıklamalarda bulunuyor

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama