Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KURBANLIK FİYATLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir il il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?

        Kurbanlık Fiyatları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir il il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurban pazarlarında hareketlilik giderek artıyor. Türkiye genelinde besiciler hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık seçeneklerini araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya gibi büyük şehirlerde fiyatlar dikkat çekerken, canlı kilo fiyatları da netleşmeye başladı. Uzmanlar, bu yıl kurbanlık fiyatlarının hayvanın türü, ağırlığı ve bulunduğu şehre göre değişebileceğine dikkat çekiyor. Peki, 2026 yılında kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda canlı kilo ve hisse fiyatları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yoğunluk gün geçtikçe artıyor. Türkiye’nin dört bir yanında besiciler satış için hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık arayışına yönelmiş durumda. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olmak üzere büyük şehirlerde fiyat aralıkları dikkat çekerken, canlı kilo fiyatları da şekillenmeye başladı. Uzmanlara göre 2026 yılında kurbanlık fiyatları; hayvanın cinsi, ağırlığı ve bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebilir. Peki, bu yıl büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Canlı kilo ve hisse bedelleri açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar…

        2

        İL İL KURBANLIK FİYATLARI 2026

        Bazı büyükşehirlerde öne çıkan ortalama kurbanlık fiyatları şu şekilde:

        İstanbul: Büyükbaş hisse 30-45 bin TL

        Ankara: Büyükbaş hisse 28-40 bin TL

        İzmir: Büyükbaş hisse 30-42 bin TL

        Bursa: Küçükbaş 20-35 bin TL

        Konya: Büyükbaş hisse 25-38 bin TL

        Gaziantep: Küçükbaş 18-30 bin TL

        Fiyatların kurban pazarının bulunduğu bölgeye ve hayvanın ağırlığına göre değişebiliyor.

        3

        BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları şehir ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyat aralıkları şöyle:

        Dana fiyatları: 140 bin TL – 260 bin TL

        Tosun fiyatları: 180 bin TL – 320 bin TL

        Büyükbaş hisse fiyatları: 22 bin TL – 45 bin TL

        4

        KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        Küçükbaş kurbanlık fiyatları da bölgelere göre farklılık gösteriyor.

        Koyun fiyatları: 18 bin TL – 35 bin TL

        Koç fiyatları: 25 bin TL – 45 bin TL

        Keçi fiyatları: 20 bin TL – 32 bin TL

        5

        CANLI KİLO FİYATI KAÇ LİRA?

        2026 yılında canlı kurbanlık kilogram fiyatları da netleşmeye başladı. Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama fiyatlar şu şekilde:

        Büyükbaş canlı kilo fiyatı: 320 TL – 430 TL

        Küçükbaş canlı kilo fiyatı: 300 TL – 400 TL

        6

        MİGROS KURBANLIK FİYATLARI

        12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 22.950 TL

        Money Bonus'lu Fiyatı: 20.950 TL

        Bağış Fiyatı: 20.450 TL

        16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 27.950 TL

        Money Bonus'lu Fiyatı: 25.950 TL

        Bağış Fiyatı: 25.450 TL

        23-27 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)

        Standart Fiyatı: 36.450 TL

        Money Bonus'lu Fiyatı: 34.450 TL

        Bağış Fiyatı: 33.950 TL

        Peşin fiyatına 4 taksit (Money Bonus), 3 taksit (Maximum, World, Bankkart vb.) ve 2 taksit seçenekleri mevcut.

        Sakatatlar fiyatlara dahil değildir.

        7

        CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

        12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 22.950 TL

        Maximum Kartlı Fiyatı: 21.150 TL

        Bağış Fiyatı: 19.950 TL

        16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 27.950 TL

        Maximum Kartlı Fiyatı: 26.150 TL

        Bağış Fiyatı: 26.950 TL

        20-24 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)

        Standart Fiyatı: 34.950 TL

        Maximum Kartlı Fiyatı: 33.150 TL

        Bağış Fiyatı: 31.750 TL

        Kurumlara bağış yapıldığında fiyatlar küçükbaş Karaman için 16.950 TL'ye kadar düşmektedir. Sakatatlar fiyata dahildir.

        8

        BİÇEN MARKET KURBANLIK FİYATLARI

        25-30 Kg Büyükbaş Küçük Hisse Fiyatı 29.750 TL

        30-35 Kg Büyükbaş Orta Hisse Fiyatı 35.000 TL

        35-40 Kg Büyükbaş Büyük Hisse Fiyatı 39.500 TL

        20-25 Kg Koç Fiyatı 29.900 TL

        Kesim, parçalama, paketleme ve paylama işlemleri ücretsizdir. Peşin fiyatına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Kurban payları bayramın 2. ve 3. günü saat 21:00'e kadar şubelerden teslim alınabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da raf bulutu böyle görüntülendi

        DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, fırtınaların ön kenarında meydana gelen raf bulutu görüldü.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama