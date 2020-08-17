Kurdeşen adıyla daha çok bilinen ürtiker bir cilt hastalığıdır. Ciltte ortaya çıkan genel olarak kızarıklık ve kabarıklar şeklinde kaşıntılı bir rahatsızlıktır. Bulaşıcı olmayan bu hastalık vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Kurdeşen hastalığı döküntüleri küçük olabileceği gibi büyük bir şekilde de yer alabilir. Hatta döküntülerin birleşmesi suresi geniş kabarıklıklar ortaya çıkabilir. Genellikle 24 saat içerisinde kaybolan ancak eski görüntüleri kaybolsa da yerine yenileri gelen ve birkaç gün ya da daha uzun sürebilen bir hastalıktır. Altı haftadan kısa sürer ancak hastalığının süresi 6 haftayı geçmesi durumunda kronik kurdeşen söz konusu olmaktadır. Deride hafif kabarcıklar, kırmızı ve pembe renkte ortaya çıkar. Bu döküntüler tek başına ya da gruplar halinde olabilir. Şiddetli ağrı, kaşıntı ve yanma hissi ile gece boyunca daha fazla artar. Kısa süreli olan akut kurdeşen genellikle alerjik bir nedenden ortaya çıkar; ancak başka nedenler de bu durumu tetiklemektedir.

Kurdeşen sık görülen bir cilt hastalığıdır ve çocuk yetişkin hemen herkes de ortaya çıkar; ancak orta yaştaki kadınlarda daha fazla olduğu belirtilmektedir. Bebek ve çocuklarda kurdeşen nedenleri ile belirtiler benzerlik taşır.

Kurdeşen nedenleri nelerdir?

Alerjik olarak ortaya çıkabileceği gibi bazı etmenlerle de kurdeşen olabilmektedir. Özellikle böcek ısırıkları sonrasında ve sokmalarında, alerjik aşılarda, ilaçlar, kozmetik ürünler, polenler, hayvanlar, lateks gibi alerjik bir şeye dokunmak, kuruyemiş, kabuklu deniz ürünleri, yumurta, süt gibi birtakım gıdalar, asitli meyveler bu duruma etken olabilir. Alerjinin dışında ise ortaya çıkan nedenler: bazı bitkiler, bağırsak parazitleri, cildi sert kaşımak, aile geçmişinde kurdeşen olması, uzun süre oturmak, yürümek ve sırtta ağır bir şey taşımak, dar giysiler giymek, çok soğuk ya da sıcağa maruz kalmak, enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, bakteri, mantar nedeniyle oluşan bir takım enfeksiyonlarda dahildir. Güneşte fazla kalmak, egzersiz, kimyasallarla temas halinde olmak, stres, tiroid hastalıkları gibi bazı hastalıklar, havuz, deniz gibi su ile temas etmesiyle ortaya çıkabilen durumlar bu nedenler arasında yer alır.

Kurdeşen teşhisi kolay bir şekilde konulur. Bir dermatoloji döküntüleri görmesiyle kurdeşen teşhisi koyması anlıktır. Hastanın şikayetleri, anlattıkları, kan testleri, alerji testleri ile ortaya çıkarılabilir. Kronik kurdeşeni ortaya çıkarmak daha zor olmaktadır. Aylar hatta yıllar boyunca görülen kronik kurdeşen sürekli tekrarlar.

Altı haftadan uzun süren kronik ürtiker şeklinde ortaya çıkmasıyla bazı hastalarda aylar hatta yıllar boyunca tekrar yenileyebilir. Altta yatan bir hastalığın olmaması nedeniyle sağlığı tehdit etmese de yanma hissi, kaşıntı ve bazı estetik durumlar nedeniyle rahatsızlık yaratabilir.

Kurdeşen tedavisi

Orta şiddette geçen kurdeşen hastalığı tedavisi genellikle antihistaminik alerjik ilaçlarla yapılmaktadır. Bunun yanında kortizonlu ilaçlar, iltihap giderici, ilaçlar ve antibakteriyel ilaçlar arada hastanın durumuna göre tedavi sağlanır. Genellikle kurdeşen gibi ortaya çıkabilen ve başka bir rahatsızlık olan Anjiödem nadiren de olsa tek başına ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kurdeşenle birlikte görülebilir ya da tek başına oluşabilir. Anjiödem alt katman deriyi etkilemektedir. Şişlikler ise daha derinde oluşur genelde göz kapaklarında, yüzde, el ve ayaklarda dudaklarda şişlikler ortaya çıkar. Anjiödem nedenleri kurdeşen nedenleri ile benzerlik taşır. Bir genetik hastalık sınıfına giren bir türü olan bu tip ödeme kalıtsal aileden olan türüne herediter adı verilir.