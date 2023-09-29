Küre Dağları'nda aynı daldan 7 ağacın büyüdüğü kayın ağacı bulundu

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Çeşitli zararlılara maruz kaldığı için kestane türü geriledi. Kayın çok yayılımcı karaktere sahip bir ağaç olduğu, etrafında diğer ağaçları yaşatmadığı için burada birçok kestaneyi yok ettiğini gördük" dedi.

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Sönmezoğlu, bölgede kestane ağaçlarını korumak için çalışma başlattıklarını anlatarak şunları kaydetti: "Bir orman mühendisi olarak bu tabloya müdahale edip orman ekosistemi için çok gerekli tüm canlıların yaşamasında mutlak ihtiyaç olan gıda kaynağı kestanenin gelişimi adına bu alana bir yol inşaatına başladık. Yolla ilgili etüt çalışması esnasında 7 kardeş kayını tespit ettik.