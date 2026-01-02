Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Küresel ısınma influenza virüsünü de etkiledi! Yayılım aralık ayına sarktı | Sağlık Haberleri

        Küresel ısınma influenza virüsünü de etkiledi! Yayılım aralık ayına sarktı

        Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, küresel ısınmanın artık enfeksiyon hastalıklarının görülme tarihlerini de etkilediğine dikkati çekerek, "Aslında enfeksiyon hastalıklarının çoğu pek de mevsim tanımıyor. Ama her yıl bu enfeksiyonların ortaya çıktığı aylar var. Hem ülkemizde Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı var hem de dünyada influenza takip ediliyor, viral enfeksiyonların ne zaman ortaya çıktığı ve bittiği tarihler belirleniyor. İnfluenza da artık Türkiye'de görülmeye başlandı. Hatta küresel ısınmadan kaynaklı biraz geç de kaldı. Ülkemizde eskiden ekim ayında bu virüsü görmeye başlardık. Artık aralık ayının son haftalarına kaydı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel ısınma grip virüsünü de etkiledi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde EKMUD Adana Günleri konferansı düzenlendi. Konferansa katılan EKMUD Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, toplantı sonrası kış mevsimi görülme sıklığı artan influenza virüsü ve Covid-19 ve ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        TÜRKİYE’DE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI, GEÇ BİLE KALDI

        Kış mevsiminde en sık görülen influenza virüsünden bahseden Prof. Dr. Meltem Taşbakan, “Kapalı ortamlarda yakın temasa bağlı yayılımının artmasından dolayı viral solunum yolu enfeksiyonları kış aylarında daha fazla görülüyor. Bunun başında da influenza geliyor. Aslında enfeksiyon hastalıklarının çoğu pek de mevsim tanımıyor. Ama her yıl bu enfeksiyonların ortaya çıktığı aylar var. Hem ülkemizde Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı var hem de dünyada influenza takip ediliyor. Sadece influenza değil, Covid-19, RSV ve diğer viral enfeksiyonların da ne zaman ortaya çıktığı ve bittiği tarihler belirleniyor. İnfluenza da artık Türkiye’de görülmeye başlandı. Hatta küresel ısınmadan kaynaklı biraz geç de kaldı. Çünkü biz ülkemizde eskiden ekim ayında bu virüsü görmeye başlardık. Artık aralık ayının son haftalarına kaydı. Belki de ocak ayında daha sık göreceğiz” diye konuştu.

        AĞIR BİR HASTALIK! SOĞUK ALGINLIGIYLA KARIŞTIRILMAMALI

        İnfluenzanın aslında ağır seyreden bir hastalık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Meltem Taşbakan, bu durumdan grip aşıyla kolaylıkla korunmanın mümkün olduğunu belirterek, “Özellikle aralık ayının son haftaları ile ocak ve şubat aylarında bizi oldukça hırpalıyor. Çünkü bu bir soğuk algınlığı değil ve onunla karıştırılmaması lazım. İnfluenzada 39 derece ateş, ciddi kas ağrıları, yorgunluk olur. Tüm bu belirtiler bir hafta sürebilir. Bitti derken bitmeyen bir enfeksiyon da oluşturabiliyor. Üzerine bir bakteriyel enfeksiyon, zatürre, kalp kası iltihabı görülebiliyor ya da santral sinir sistemini tutabiliyor. Ancak tüm bunlardan grip aşısı ile korunabiliyoruz. Bu konuda şanslıyız. O nedenle riskli grupların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        "PANDEMİYİ ATLATMIŞ DURUMDAYIZ"

        Covid-19 ile ilgili de son durumu paylaşan Prof. Dr. Taşbakan, şöyle devam etti: “Covid-19’un başlangıcından bu yana çok fazla varyantı oldu. Artık bütün varyantları herkes öğrendi. Şu anda Covid görülüyor mu evet görülüyor. Ama asla ilk hızındaki gibi değil, ağır seyretmiyor. Daha çok bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi karşımıza çıkıyor. Tabi altta yatan ciddi, bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklarda ne yazık ki yine Covid-19 bazı ciddi enfeksiyonları da tetikleyebiliyor. Çünkü viral enfeksiyonların bir özelliği de diğer bakteriyel enfeksiyonlarla yüzde 30-40 oranında bir arada olabiliyor. Ancak artık çok da fazla Covid-19 kaynaklı ölüm görmüyoruz. Çünkü her ne kadar çok farklı söylemler olsa da Covid aşılarının etkinliği sayesinde bugün artık o pandemiyi atlatmış durumdayız.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de elektrik kabloları patlayarak yandı; mahallede panik yaşandı

        Arnavutköy'de elektrik kabloları patlayarak yandı; mahallede panik yaşandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Tanık olarak dinlenecek
        Tanık olarak dinlenecek
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebeğin annesi konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeğin annesi konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?