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        Haberler Ekonomi Enerji Küresel petrol arzı temmuzda günlük 230 bin varil arttı - Enerji Haberleri

        Küresel petrol arzı temmuzda günlük 230 bin varil arttı

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin temmuzda önceki aya göre günlük yaklaşık 230 bin varil artarak 103 milyon 430 bin varile yükseldiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:22
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        Küresel petrol arzı temmuzda günlük 230 bin varil arttı
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        IEA'nın temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, temmuzda önceki aya göre günlük 250 bin varil artarak 27 milyon 340 bin varil oldu.

        Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 610 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 950 bin varil olarak gerçekleşti. Bu miktar, bir önceki ayki seviyenin günlük 280 bin varil üzerinde gerçekleşti.

        OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 50 bin varil azalarak 70 milyon 470 bin varil oldu.

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        Böylece küresel petrol üretimi, temmuzda önceki aya göre günlük yaklaşık 230 bin varil artarak 103 milyon 430 varile yükseldi.

        Rapora göre, küresel petrol arzındaki artışta, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi etkili oldu. Söz konusu üretim, OPEC+ grubu dışındaki üreticilerin üretim kayıplarını fazlasıyla telafi etti.

        Öte yandan, geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 800 bin varilin üzerinde gerçekleşen küresel petrol arzındaki artışın neredeyse yarısını ABD'nin üretimi oluşturdu.

        Küresel petrol arzı tahmini

        Rapora göre, bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 730 bin varil artması ve rekor bir seviye olan 102 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor.

        Bu dönemde, OPEC+ grubu dışı üretimde günlük 1 milyon 500 bin varil artış beklenirken, mevcut gönüllü arz kesintilerinin devam etmesi durumunda OPEC+ grubu üretiminin günlük 760 milyon varil azalacağı öngörülüyor.

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        Gelecek yıl ise küresel petrol arzının, bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 105 milyon varille yeni bir seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.

        Küresel petrol talebi tahmini

        Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 970 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 60 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 974 bin varil artış tahmin etmişti.

        Talebin, OECD dışı ülkelerde bu yıl günlük 980 bin varil artarak 57 milyon 422 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 10 bin varil azalışla 45 milyon 638 bin varil olacağı öngörülüyor.

        Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 953 bin varil artışla yaklaşık 104 milyon 13 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

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