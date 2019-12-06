AA

ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verisi, 11 Aralık Çarşamba açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, piyasaların ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlese de genel olarak bu ay içinde bir anlaşma imzalanabileceği iyimserliğinin fiyatlandığını bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan dış ticaret açığı 47,2 milyar dolarla beklentilerden düşük kalırken, haftalık işsizlik başvuruları da tahminlerin altında kalarak tarihi düşük seviyelerinde seyretti. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Gelecek hafta Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, bugün açıklanacak verilerin ise güçlü istihdam piyasasına işaret etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Avrupa tarafında, dün ABD piyasalarında iyimserlik artmadan önce kapanan borsalarda düşüşler görüldü. Açıklanan Avro Bölgesi 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 1,2 ile beklentiler düzeyinde kalmasına karşın Almanya'da fabrika siparişlerindeki gerileme sonrası DAX endeksi yüzde 0,65 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Bugün Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının 3 günlük yükselişin ardından değer kaybıyla işlem görmesi dikkati çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün akşam Viyana'da başlayan 177'nci Olağan Toplantısı'ndan, ham petrol üretim kesintine ilişkin süre veya miktarla ilgili herhangi bir karar çıkmadı. Rusya dahil 10 üyeli OPEC dışı petrol üreticisi ülkenin OPEC'le birlikte düzenleyeceği 7'nci Bakanlar Toplantısı ise, bugün yerel saatle 11.00'de (TSİ 13.00) Viyana'da gerçekleştirilecek.

Dün basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC'in petrol üretiminin günlük 500 bin varil daha azaltılmasını tavsiye ettiğini söylemişti.

Bu gelişmelerle, dün analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 64,5 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 63,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser fiyatlamaların etkisiyle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 108.200 puanı aştı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak, 108.659 puanla 24 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Dün 5,7508'den günü tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7510 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, sonraki hedeflerin 110.000 ve 111.200 seviyeleri olacağını belirterek, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7750 bandının takip edileceğini söyledi.

Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi aralık ayı tüketici güven endeksi