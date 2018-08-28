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Küresel piyasalar azalan ticaret endişeleri ile pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ile Meksika arasındaki ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varılmasının ticaret savaşı endişelerini azaltması ile pozitif seyrini devam ettirdi

28.08.2018 - 10:09 | Güncelleme: AA

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi. Yürürlüğe 1994'te giren ve ABD, Meksika, Kanada'nın üyesi olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) adının değiştirileceğini belirten Trump, yeni anlaşmanın adının "ABD-Meksika ticaret anlaşması" olacağı bilgisini verdi. Trump, ayrıca Kanada ile de ticaret müzakerelerinin kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

Azalan ticaret savaşı endişeleri, dünya borsalarındaki alış ağırlıklı seyrin devam etmesini sağlarken, dolar endeksi ise yüzde 0,4 değer kaybederek 94,7 ile yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre sanayi ve ticarete ilişkin ağustos ayı İş Dünyası Güven Endeksi 103,8 puana, beklenti endeksi ise 101,2 puana yükselerek tahminleri aştı. Analistler, Almanya'nın büyüme verisi ile beklenti endeksi arasındaki ilişkinin kuvvetli olduğunu belirterek, Avrupa ekonomisindeki canlanma işaretlerinin devam ettiğini kaydetti. Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Dün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayan Londra borsası ise yeni haftaya bugün başlayacak.

Dolar/yen paritesinde dün görülen düşüşün bugün telafi edilmesi pay piyasalarını pozitif etkiledi. Parite 111'in üzerinde dengelenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin’de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki yükselişe karşın Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi dün yüzde 1,22 değer kazancıyla günü 91.284 puandan tamamlarken, 6,1221'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,18 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa ekonomisindeki canlanmanın, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olması nedeniyle yurt içi piyasaları da pozitif etkilediğini belirterek, BIST 100 endeksinin sanayi hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürebileceğini ifade etti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 90.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, ağustos ayı tüketici güven endeksi

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