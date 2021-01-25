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Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle daha güçlü teşvik beklentisine girerken, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
AA

Dünya genelinde, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 100 milyona yaklaşırken, alınan tedbirlerin sıkılaştırılması bazı ülkelerde toplumsal protestolara neden oldu. Sıkılaştırılan tedbirler ve salgının ekonomilere etkisi konusunda risklerin devam ettiğini dile getiren yetkililer nedeniyle piyasalarda destek paketlerine ilişkin beklentilerin artması ise yatırımcıların kararlarını pozitif etkiledi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik izlenecek ekonomi stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, gıda yardımı ve çalışanların haklarını korumaya ilişkin 2 kararname imzaladı. Ekonomik krizin derinleştiğine dikkati çeken Biden, hükümetin Amerikalılara yardım etmek için "kararlı ve cesurca" hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamalara karşın New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi 90,0-90,5 bandındaki yatay seyrini sürdürdü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,57 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,09 yükseldi. Haftalık performansa bakıldığında ise endeksler bir önceki hafta kapanışına göre teknoloji hisseleri öncülüğünde artarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, artan Kovid-19 vaka sayıları ülke bazında sıkı tedbirlerin hayata geçirilmesine ya da uzatılmasına neden olurken, protesto gösterileri de gündemin odağına yerleşti. Hafta sonu, Hollanda başta olmak üzere bazı ülkelerde salgınla mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesine karşın ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, salgının ekonomi üzerindeki risklerini vurgulamaya devam eden açıklamaları dikkati çekti.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Haftalık bazda ise endeksler karışık bir görünüm ortaya koydu.

Artan teşvik beklentileri ile Asya borsaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeki yüzde 0,5 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 yükselişle rekorlarını devam ettirdi.

Altın ve petrol fiyatlarının ise haftaya sakin bir başlangıç yaptıkları görülüyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 1.852 dolar, Brent petrolün varil fiyatı ad yüzde 0,3 artışla 55,2 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen hafta 1.582,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, son iki işlem gününde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti. Cuma günü yüzde 0,59 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 1,18 yükseliş kaydederek, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,6 azalarak 7,4179'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4110 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Fed'in kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yeni haftanın ana gündem maddesi olacağını bildirdi. Fed’in faizlerde ve para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın söylemlerinden özellikle tahvil alım programının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri

12.00 Almanya, ocak ayı Ifo iş dünyası endeksleri

16.30 ABD, aralık ayı Chicago Fed ulusal faaliyet endeksi

18.30 ABD, ocak ayı Dallas Fed imalat endeksi

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