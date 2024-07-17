Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor.

Buna göre, Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlamasının ardından aralık ayında da politika faizini düşüreceği beklenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da aynı aylarda Fed'e eşlik edeceği öngörülüyor.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası Trump'ın başkanlık ihtimali oldukça güçlenirken, bu durumun ticaret savaşlarının gündeme getirmesiyle Asya'da satış baskısının artması da dikkati çekiyor.

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Analistler, söz konusu gelişmelerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, yeniden başkan seçilmesi halinde Trump'ın izleyeceği politikalara yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Enflasyon tehlikesinin azalması ve ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelebileceği endişesi tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin öne çıkmasına neden olurken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 ile 13 Mart'tan bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Emtia piyasalarında da hareketlilik öne çıkarken, dün altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 2 bin 469 dolarla rekor kapanış gerçekleştirmesinin ardından yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 467 dolardan alıcı buluyor.