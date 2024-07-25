Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Buna göre, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet'in hisseleri, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde geliri ve karının beklentileri aşmasına karşın YouTube reklam gelirinin beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka konusunda henüz istenilen ilerlemeyi gerçekleştirememesi nedeniyle yüzde 5,03 değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin dün açıkladığı finansal sonuçlarının öngörülerin gerisinde kalması ve Robotaxi tanıtımını ertelemesinin ardından yüzde 12,33 düştü.

REKLAM Öte yandan, bu süreçte yapay zeka konusunda yatırımcıların şirketleri yeniden değerlendirdiği görülürken, çip üreticilerinin hisselerindeki düşüş de öne çıktı. Dün Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 7,6 ve Arm'ın hisseleri yüzde 8,2 değer kaybetti. Söz konusu hisselerin yanında Tayvan Semiconductor'un piyasalardaki satış baskısını nasıl karşılayacağı merak edilse de Asya'da etkili olan Gaemi Tayfunu nedeniyle Tayvan borsalarında bugün de işlem gerçekleşmedi. Makroekonomik veri tarafında bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrilirken, bu verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, siyasi taraftaki gelişmelerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, buradan gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor.

REKLAM Tahvil piyasaları dar banttaki hareketini sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,26 ve dolar endeksi 104,2 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı önceki dün yüzde 0,5 gerilemesinin ardından yeni günde önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 2 bin 372 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 80,2 dolardan işlem görüyor. Bakır tarafındaki fiyatlamalar ise dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Piyasalarda "Dr. Copper" olarak da bilinen bakır madeninin, dünya genelindeki imalat sanayinde oldukça yaygın şekilde kullanılması nedeniyle fiyatının artmasının "ekonomik aktivitenin güçlü kalacağı", fiyatının gerilemesinin ise "ekonomik aktivitenin zayıflayacağı" şeklinde yorumlandığı belirtiliyor. Bununla birlikte elektrikli araçlarda yeni teknolojilerle birlikte daha az bakır kullanılabileceğine ilişkin haber akışı da bakır konusunda soru işaretlerini artırırken, günümüzün en önemli iletken maddelerinden olan bakırın libresi düşüş eğilimini üst üste 9. güne taşıyarak şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 4,07 dolardan alıcı buluyor.

REKLAM New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 3,64, S&P 500 endeksi yüzde 2,31 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,25 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı. AVRUPA'DA RESESYON ENDİŞESİ Avrupa borsalarında da dün satış baskısının etkili olduğu görülürken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler resesyon endişelerinin artmasına neden oldu. Buna göre, Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,6 ve hizmet sektörü PMI 52, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 45,6 ve hizmet sektörü PMI 51,9 ile öngörülerin altında kalırken, İngiltere'de imalat sanayi PMI 51,8 ile beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI 52,4 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,92 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı. ASYA'DA FİYATLAMALAR SERTLEŞTİ Asya pay piyasalarındaki fiyatlamaların sertleştiği görülürken, Japonya bu duruma öncülük ediyor. REKLAM Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta yapacağı toplantıda sürpriz faiz artırımına gidebileceğine ilişkin söylentilerin ABD teknoloji hisselerinde kaydedilen satış baskısıyla birleşmesi, Japonya pay piyasalarındaki düşüşün derinleşmesine neden oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar BoJ'un gelecek hafta yüzde 87 ihtimalle faiz artışına gideceğine işaret ederken, bugün ülkede açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 3 artışla beklentileri oldukça geride bırakmasının Banka'nın politika alanını rahatlattığı bildiriliyor. Söz konusu gelişme, dolar/yen paritesinin de düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşımasında önemli rol oynarken, parite şu sıralarda 152,7 ile 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Çin tarafında ise piyasalar desteklenmeye devam ederken, bugün 1 yıllık borçlanma kredisi maliyeti yüzde 2,30'a indirildi, likidite miktarı da 100 milyar yuandan 200 milyar yuana çıkarıldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 geriledi. REKLAM BIST 100 AZALIŞLA KAPANDI Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,8279'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9480 seviyesinden işlem görüyor.