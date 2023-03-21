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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı bugün başlıyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
AA

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle artan endişeler alınan önlemlerle hafiflerken, Fed'in para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.

Analistler, ABD'de enflasyonun güçlü seyrine korumasına karşın yavaşlama eğilimi gösterdiğine dikkati çekerek, bankacılık sektöründeki gelişmelerin ardından Fed'in yarın açıklayacağı kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda cevap bekleyen birçok soru olduğunu ifade etti.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,89, Dow Jones endeksi yüzde 1,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de sınırlı yükselişle başladı.

AVRUPA'DA POZİTİF SEYİR

Avrupa'da Credit Suisse'e ilişkin endişelerin azalmasıyla dün pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dünkü konuşmasında ECB’nin piyasalardaki durumu yakından izlediğini ve gerekirse Avro Bölgesi'nde fiyat ve finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Avro Bölgesi enflasyonunun uzun süre daha yüksek kalacağına işaret eden Lagarde, ECB’nin gelecekteki tüm faiz kararlarını gelen verilere bağlı olarak alacağını yineledi.

Lagarde, “Artan belirsizlik seviyesi, faiz kararlarımızda veriye dayalı bir yaklaşımın önemini pekiştiriyor." dedi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,59 yükseldi.

ASYA BORSALARI YÜKSELİYOR

Asya borsaları da küresel pay piyasalarına paralel yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dün başlayan Moskova ziyareti yakından takip edilirken, Şi, ziyaret öncesinde bir Rus gazetesine yazdığı makalede Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için taraflar arasında "eşit, akılcı ve pragmatik sonuç odaklı diyalog ve müzakereye" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselirken, Japonya borsalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,13 altında 4.975,47 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 19,0103'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0200 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, ABD'de ikinci el konut satışları ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.950 ve 4.870 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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