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Piyasalarda yön arayışı

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi yatırımcıların odağında bulunuyor

Küresel piyasalar yön arayışında
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki artışa paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırması, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırırken, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki artışlar ise iyimserliği destekledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün de devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan artıştan endişe duymadığını ifade ederek, bu durumun iyileşen ekonomik görünümü yansıttığını söyledi.

Powell'ın açıklamaları ile yüzde 1,59'a kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, bu seviyede kalıcılık sağlayamadı ve tekrar yüzde 1,62 seviyesine çıktı.

Öte yandan, dün açıklanan PMI verileri, ekonomilerdeki toparlanmanın genel olarak beklentilerin üzerinde olduğuna işaret etti. İmalat sanayi PMI, Almanya'da 66,6 puanla Nisan 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'de 59'a, Avro Bölgesi'nde 62,4'e ve İngiltere'de 52'ye çıktı.

New York borsası, dün özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlarla günü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına karşı sıkılaştırılan tedbirlerin, borsalarda ülke, sektör ve hisse bazlı hareketleri artırmasıyla karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Dün PMI verilerinin desteği ile değer kazanan petrol ve bakır fiyatlarının bugün Asya piyasalarında gerilemesi dikkati çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 6'ya yakın yükselmesi sonrası bugün yüzde 1,3 azalışla 63,2 dolardan işlem görüyor. Bakırın libre fiyatı ise yüzde 1,2 düşüşle 4,03 dolara indi.

Asya borsalarında ise alıcılı bir seyir izleniyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC),Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya başlandığını duyurmasına karşın kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Altının ons fiyatı ise 1.725-1.740 dar bandındaki seyrini sürdürüyor.

Yurt içinde, dün tepki alımlarının güçlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak günü 1.413,86 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 azalışla 7,9346'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9390 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, borsada stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, tahvil piyasasının seyrinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

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