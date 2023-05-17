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Küresel piyasalarda 'borç limiti' endişesi

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif bir seyir izliyor

Küresel piyasalarda 'borç limiti' endişesi
AA

ABD'de hükümetin borç limiti krizine yönelik belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını belirtti.

Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da temerrüde düşülmeyeceğinden emin olduklarını vurguladı. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise borç limiti konusunda bir anlaşmaya daha yakın olduklarını kaydetti.

Öte yandan, ülkede makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi risk algısının yükselmesinde etkili oldu. ABD'de perakende satışlar, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 yükselişle piyasa beklentilerinin altında kalırken, sanayi üretimi nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak öngörüleri aştı.

Ayrıca, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerine devam ediyor. Dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun kontrol altına alındığına hala ikna olmak istediğini ve gerekirse faiz oranlarının daha da artırılmasını destekleyeceğini aktardı.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu kaydetti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran toplantısı için herhangi bir karar vermediğini belirterek, faiz indirimlerini tartışmak için çok erken olduğunu dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

ABD'de borç limiti krizinin aşılması halinde hükümetin nakit ihtiyacını karşılamak için tahvil satışlarını artıracağı öngörüsü, tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 gerileyerek 1.989 dolara geriledi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,64, Dow Jones endeksi yüzde 1,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri desteklemeye devam ederken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Almanya'da yatırımcı güveni dünkü verilere göre, enflasyon ve para politikasına yönelik belirsizliklerin ardından resesyona yönelik endişelerin de artmasıyla mayısta 14,8 puan geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri ise "şahin" yönlendirmelerini sürdürüyor. ECB üyesi Robert Holzmann, dünkü açıklamalarında, faiz oranlarının yüzde 4'ü aşması gerektiğini ifade etti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,17 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izlerken, Japon ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilerden güçlü büyümesi Asya'da risk iştahını destekledi.

Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler ise Asya'da bölge piyasalarını baskılamayı sürdürürken, analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) faiz oranlarını indirerek ekonomiyi destekleyebileceği yönündeki piyasa beklentilerinin günden güne güçlendiğini ifade etti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Japon ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyürken, sanayi üretimi martta aylık yüzde 1,1 arttı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,97 üzerinde 4.589,71 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla 19,7261'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,7440 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.750 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı kısa vadeli borç istatistikleri

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı tüketici fiyat endeksi

14.30 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, nisan ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, nisan ayı konut başlangıçları

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