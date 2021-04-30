Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Küresel piyasalarda gözler tekrar ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde

Küresel piyasalarda, emtia fiyatları ve ekonomilerin salgın sonrası açılmasına paralel olarak artan enflasyon endişeleri, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine ve buna bağlı olarak risk iştahının azalmasına neden oluyor

Küresel piyasalarda gözler tekrar ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde
AA

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik aktivitedeki canlanma ve emtia fiyatlarındaki yükseliş eğilimi, enflasyon endişelerini artırdı.

Artan enflasyon endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,68'e kadar çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 0,6 geriledi.

New York borsasında, dün iyi gelen ekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarının ardından pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,71, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. S&P 500 endeksi böylece 4.211 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 24 Nisan ile biten haftada 553 bine gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.

Avrupa tarafında, dün Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan öncü verilere göre martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıkarak son 24 ayın en yüksek seviyesine işaret etti.

Kovid-19 aşı tedariki ile ilgili sorunların büyük oranda aşılmasına karşın pay piyasalarında dün satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise, dün 1,2151 ile 2 ayın zirvesini görmesi sonrası kazançlarını geri vererek 1,2110 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi martta yüzde 2,2 artarak beklentileri aşarken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,1 ile tahminlerin altında kaldı. Hizmet sektörü PMI verisinin de 56,3'ten 54,9'a gerilediği Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Şu dakikalarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi de 0,7 düşüşe işaret ediyor.

Dün 1.756 dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1.772 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı ise, bugün Asya piyasalarında 1.769 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kazanarak günü 1.401,52 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 8,2177'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2230 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bu anlamda bugün ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Bugün ayrıca, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.400 puanının üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi

11.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, mart ayı kişisel gelir ve harcamalar ile PCE fiyat endeksi

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 786 milyar oldu
PARATüketici kredileri arttı
Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 677 milyon dolar oldu
PARAMerkez Bankası rezervleri açıklandı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Merkez Bankasına yönelik rezerv tartışmalarını değerlendirdi:
PARA'Rezerv yerinde duruyor'
Son dakika! TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar! - Haberler
PARATCMB yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
TBB duyurdu: Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri nedir?
PARATBB'den tam kapanma açıklaması
Piyasalarda Fed sonrası karışık seyir
PARAPiyasalarda Fed sonrası karışık seyir
Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranları ne kadar? Bankaların kredi faiz oranları
PARAFaiz oranları ne kadar oldu?
SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararı ne oldu? Ekonomi haberleri
PARAFed faiz kararını açıkladı
SPK, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı
PARAAzerbaycan MB ile işbirliği mutabakatı
Salgınla 'mali' mücadelede Türkiye dünya ortalamasının altında kaldı
PARASalgınla 'mali' mücadelede Türkiye geride kaldı