Küresel piyasalarda Noel tatili sakinliği

Dün Noel tatili sebebiyle başta ABD ve Avrupa borsalarında işlem yapılmazken, bugün ABD'de New York borsasında işlemler yeniden başlayacak.

Analistler, Noel tatili nedeniyle bugün açık olan piyasalarda işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceği konusunda uyardı.

Piyasalar, hareketli geçen bir yılı tamamlaya hazırlanırken, gelecek yılın önemli başlıklarından biri olması beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağı tartışması yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in yönetimine yönelik belirsizliklerin yanı sıra yeni başkanın parasal gevşeme yolunda daha fazla adım atacağı beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle, Noel tatili sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 2 baz puan artarak yüzde 4,15 seviyesine çıkarken, dolar endeksi ise yatay seyirle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu sıralarda kazancının bir kısmını geri vererek, yüzde 0,6 primle 4 bin 505 dolardan işlem görüyor.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de rekor kırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 75,15 dolarla rekor seviyeyi gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 3,7 yükselişle 74,6 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolde ise Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

New York borsasında endeks vadeli kontratlarda ise yön arayışı öne çıkıyor.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Avrupa borsalarında tatil sebebiyle dün olduğu gibi bugün de işlem gerçekleşmezken, Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Bölge piyasalarında işlem hacimleri ortalamaların altında kalırken, Güney Kore ve Japonya'da teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki alıcılı seyir dikkati çekiyor.