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        Haberler Ekonomi Para Küresel piyasalarda tatil havası - Para Haberleri

        Küresel piyasalarda tatil havası

        Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle yön arayışı öne çıkarken, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:54
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        Küresel piyasalarda tatil havası
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        Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

        Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

        Analistler, enflasyon endişelerinin güç kaybetmesiyle tahvil talebinin öne çıktığını kaydederek, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.

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        Buna göre, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,88 ile geçen yılki kapanış seviyesine paralel seyrediyor.

        Geçen haftayı 2 bin 53 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 62 dolardan alıcı buluyor.

        New York borsasında endeks vadeli kontratlar yeni günde sınırlı yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

        Avrupa borsalarında dün olduğu gibi bugün de işlem gerçekleşmeyecek.

        Asya pay piyasalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, analistler, piyasalarda likiditenin oldukça düşük seviyelerde olduğunu aktardı.

        Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

        Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,87 değer kaybıyla 7.264,87 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 29,1550'den günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,3070 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 6.850 puanın destek, 7.350 ve 7.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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