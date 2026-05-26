Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik öne çıkıyor

        BIST 100 13.737,43 %-1,10
        DOLAR 45,9051 %0,45
        EURO 53,4515 %0,24
        GRAM ALTIN 6.669,43 %-0,72
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 112,25 %-2,10
        BITCOIN 76.615,00 %-0,77
        GBP/TRY 61,8813 %0,05
        EUR/USD 1,1641 %-0,03
        BRENT 99,43 %3,42
        ÇEYREK ALTIN 10.904,51 %-0,72
        Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik

        ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar, olası bir anlaşmaya ilişkin yürütülen sürecin kırılgan bir zeminde devam ettiğini ortaya koyuyor. İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump İran ile olası anlaşmanın "ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını" belirtti. Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin "iyi gittiğini", anlaşmaya taraf bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak Abraham Anlaşmalarına katılması gerektiğini savundu.

        ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın diplomatik başlıkların henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

        Daha önceki anlaşma haberlerinden bir sonuç çıkmaması da göz önüne alındığında, süreçte yatırımcıların daha temkinli davrandığı görülüyor. ABD'de ham petrol stoklarında görülen kayda değer düşüş de görüşmelerden çıkacak sonuçların önemini ortaya koyuyor.

        Haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

        Öte yandan Fed'in yeni Başkan Kevin Warsh döneminde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik öngörüler de hisse senedi piyasalarında risk algısının devam etmesine yol açıyor.

        Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan azalışla yüzde 4,51'de, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde seyrediyor.

        Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 artışla 95,7 dolara çıkarken, altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 531 dolardan işlem görüyor.

        Öte yandan New York borsasında dün Anma Günü tatili dolayısıyla işlem gerçekleşmedi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı. Dün New York borsası dışında Asya ve Avrupa'da bazı borsalarda tatil nedeniyle işlem gerçekleşmemesinden dolayı işlem hacmi düşüktü.

        Avrupa'da İtalya borsasından rekor

        İtalyan borsası enerji ve çip şirketlerindeki yükselişlerin etkisiyle 50.326,88 puanla rekor kırdı. Öte yandan bölgede Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımına gideceğine dair öngörüler öne çıkmaya devam ediyor.

        Analistler, Orta Doğu'da kalıcı bir barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydetti.

        Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

        Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

        Asya borsaları karışık seyrediyor

        Asya borsalarında, jeopolitik olaylara ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Orta Doğu'da barış anlaşmasına yönelik görüşmelerle Asya piyasaları yön arayışı arıyor.

        Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, merkez bankasının Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam ettiği için faiz artırımının zamanlamasının hala değerlendirildiğini söyledi.

        Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 geriledi.

        Güney Kore'de Kospi endeksi 8.131,15 puanla rekor seviyeyi gördü.

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 13.890,91 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 yükseldi.

        Dolar/TL kuru dünü yüzde 0,1 azalışla 45,6890'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 45,9030'dan işlem görüyor.

        Borsada, bugün Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşecek.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        17.00 ABD, mayıs New York Fed Tüketici Güven Endeksi

        17.30 ABD, mayıs Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi

