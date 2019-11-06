Kurşun dizisi oyuncuları

Fox ekranlarının sevilen dizisi Kurşun'un bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden önce diziyi izleyenler tarafından oyuncular merak edilmeye başladı. Yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel'in üstlendiği Kurşun dizisinin oyuncu kadrosu...
Oyuncular
Orhan Atmaca - Engin Altan Düzyatan
Leyla devrim - Burçin Terzioğlu
Gülce Akar - Berrak Tüzünataç
Aydın Kara - Sarp Akkaya
Bünyamin Ayaz - Engin Şenkan
Nuri Kargı - Kürşat Alnıaçık
Feraye Kargı - Seda Akman
Rıfat Ayaz Bora Akkaş
Tomris Ayaz - Begüm Akkaya
Zehra Atmaca - Şebnem Diiligil
Fahri Önal - Cem Kurtoğlu
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