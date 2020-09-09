Özellikle bazı kişiler kurşun döktürdükten sonra bir hayli rahatladıklarını ifade etmektedirler. Halk arasında Kurşun döktürmek olarak bilinen bu durum genelde herkes için geçerli değildir. Kurşun döktürmek çok eski zamanlardan beri inanılan bir nazardan korunma yöntemi olarak yer almaktadır. Genelde çok fazla inançla alakalı olan ve bunun için yapılan bir uygulama şekli olarak birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Özellikle nazar, büyü gibi kötü etkilenmeler için birtakım doğaüstü olaylarının rahatsızlıklar vermesi sonucunda ise sıkıntılardan kurtulmak hasta olmadığı halde bu psikolojiden kurtulmak üzere yapılan kurşun dökme uygulaması bazı vücut rahatsızlıklarına da iyi geldiği yönünde inanç taşınmaktadır.

Kurşun dökme usulüne uygun bir şekilde bilen bir kişi tarafından yapılması gerekli bir uygulamadır. Herkes kurşun dökemez kurşun dökebilen kişiler ince bir detayla hareket ederler. Buna göre kimler kurşun dökebilir bunu bilmek lazımdır. Kurşun dökebilmek için öncelikle el almış olmanın ve aile kökenlerinde kurşun dökme işinin bir gelenek halinde nesillere geçmesiyle bu kişilerin daha bilinçli bir şekilde yapmasını sağlar. Kurşun dökme işi aileden görüp öğrendikten sonra el alınmak suretiyle yapılan bir uygulama olarak yer alır. Kurşun dökmek için öncelikle kurşun, kurşun kepçesi, geniş maden bir kap, kurşundan külçeler, kumaş ve su gerekmektedir. Bir ocak üzerinde kurşun eritme kepçeleri ile kurşun eritilir ve dökülecek kişinin başından bir kabın içerisine dökülür. Bu esnada kişinin başına bir örtü örtülür ve herhangi bir sorun oluşmaması için bu uygulanır. Kızgın kurşunlar sağ ve sol el ile tutulan su dolu bir tas içerisine dikkatli bir şekilde boşaltılır. Bu arada besmele çekilerek kurşuncu ‘’benim elim değil Fatma anamızın eli’’ diyerek kurşunu döker. Sonrasında dökülen kişinin sırasıyla ayaklarına ve göbeğine kurşundan sürülür. Sonra kabın içerisinde bulunan su kişiye içirilir. Ayrıca rahatsız olan bölgelere de kurşunlu su sürmek suretiyle şifa bulması sağlanır. Bunun yanı sıra bazı erzaklar kullanmak suretiyle ekmek su gibi kuşlara verilebilmektedir. Kurşun döken ayrıca içten gelen bir bahşiş de verebilir.