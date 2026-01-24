Kurşun döktürmek günah mı? Diyanet'e göre kurşun döktürmek caiz mi?

Kurşun döktürmek, toplumda uzun yıllardır nazardan korunma, korku giderme ya da iç rahatlatma amacıyla yapılan bir gelenek olarak biliniyor. Ancak bu uygulamanın din ve İslamiyet açısından nasıl değerlendirildiği sık sık gündeme geliyor. Kurşun döktürmek günah mı sorusu kadar, bu davranışın caiz olup olmadığı da merak ediliyor. Dini hassasiyeti olan kişiler, bu konuda Diyanet’in yaklaşımını esas alıyor. Diyanet’e göre kurşun döktürmek, sadece kültürel bir gelenek olarak değil, aynı zamanda inanç boyutuyla ele alınıyor. Haberimizin devamında, Diyanet kaynaklı değerlendirmeler ışığında kurşun döktürmenin İslamiyet açısından nasıl yorumlandığına yer veriliyor.

KURŞUN DÖKTÜRMEK GÜNAH MI?

Kurşun döktürmek günah mı sorusu, Diyanet’in hurafeler ve batıl inançlar konusundaki genel yaklaşımı doğrultusunda ele alınıyor. İslam dininde bir davranışın günah kabul edilmesi, o fiilin inanç esaslarına aykırı olup olmadığıyla doğrudan bağlantılı görülüyor. Diyanet’e göre, Allah’tan başkasından medet ummak, bir nesneye veya uygulamaya doğaüstü güç atfetmek inanç açısından sakıncalı kabul ediliyor.

Kurşun döktürme işlemi, nazarın bu yolla giderileceğine, korku ve sıkıntının bu uygulamayla yok edileceğine inanılarak yapıldığında dini açıdan uygun görülmüyor. Özellikle kurşunun aldığı şekillerden anlam çıkarılması, kişiye manevi koruma sağladığı düşüncesiyle hareket edilmesi, İslamiyet'in temel inanç prensipleri ile bağdaşmıyor. Diyanet, bu tür uygulamaların Kur’an ve sünnette herhangi bir karşılığı bulunmadığını belirtiyor. Bu nedenle kurşun döktürmenin, batıl inanç kapsamına giren bir davranış olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. KURŞUN DÖKTÜRMEK CAİZ Mİ? Kurşun döktürmek caiz mi sorusu, uygulamaya yüklenen anlam ve beklentiye göre değerlendiriliyor. Diyanet’e göre, bir davranışın caiz kabul edilip edilmemesi, onun dini bir anlam taşıyıp taşımadığı ile yakından ilişkili bulunuyor. Kurşun döktürme, sadece kültürel bir alışkanlık olarak görülse bile, ondan manevi fayda beklenmesi durumunda caiz sınırların dışına çıkıyor. Diyanet açıklamalarında, şifa bulma, nazardan korunma ya da korkulardan arınma gibi beklentilerin yalnızca Allah’tan istenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu tür beklentilerin herhangi bir ritüel ya da nesneye bağlanması doğru kabul edilmiyor. Kurşun döktürmenin, dua ve ibadet yerine geçecek bir uygulama gibi görülmesi ise İslamiyet açısından uygun bulunmuyor. Bu nedenle Diyanet, müminlerin bu gibi durumlarda Allah’a yönelmesini ve dua etmesini öneriyor.

KURŞUN DÖKTÜRMENİN GÜNAHI VAR MI? Kurşun döktürmenin günahı var mı sorusu, Diyanet kaynaklarında niyet unsuru üzerinden ele alınıyor. Eğer bu uygulamaya mistik anlamlar yükleniyor, kurşunun aldığı şekillerden geleceğe dair yorumlar yapılıyor ya da kişiyi etkilediği düşünülen olumsuzlukların bu yolla giderileceğine inanılıyorsa, inanç açısından sakınca doğuyor. Diyanet, bu tür inanışların kişiyi yanlış yönlendirebileceğine ve hurafelere sürükleyebileceğine dikkat çekiyor. İslam inancında gaybı bilme iddiası ya da nesneler aracılığıyla kader üzerinde etki kurulduğuna inanmak kabul edilmiyor. Bu nedenle kurşun döktürmenin günah sayılıp sayılmaması, tamamen uygulamanın hangi niyetle yapıldığına bağlı görülüyor. İnanç boyutu ağır bastığında ise dini açıdan olumsuz bir durum ortaya çıkıyor. DİYANET’E GÖRE KURŞUN DÖKTÜRMEK GÜNAH MI? Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurşun döktürme gibi uygulamaları açık şekilde batıl inançlar arasında değerlendiriyor. Kurul tarafından yapılan açıklamalarda, İslamiyet’te nazardan korunma, korku ve sıkıntı gibi durumlar için dua edilmesi ve Allah’a sığınılması gerektiği ifade ediliyor.