Kurşun lahitte bulundu... Tam konumu gizli tutuluyor

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DHA

İngiltere'nin Leeds şehrinde bulunan Garforth kasabası yakınlarında daha önce keşfedilmemiş 1600 yıllık bir mezarlıktaki eski bir kurşun lahitte, 1000 yıldan daha eski olduğuna inanılan kimliği belirsiz kadına ait iskelet kalıntılarının ortaya çıkarıldığı belirtildi. West Yorkshire Ortak Hizmetleri ortaklığı ile Leeds Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kalıntıları bulunan kadının geç Roma döneminden bir aristokrat olduğu düşünülüyor. DHA'nın haberine göre ayrıca arkeologlardan oluşan bir ekip tarafından ortaya çıkarılan alanda aralarında erkek, kadın ve çocuğun bulunduğu 60'tan fazla kişinin kalıntılarına da ulaşıldı. Her iki dönemden cenaze adetlerinin mezarlarda bulunması nedeniyle kalıntıların, hem geç Roma hem de erken Sakson döneminden kişilere ait olduğuna inanılıyor.

TAM KONUMU GİZLİ TUTULUYOR Açıklamaya göre keşif geçen sene baharda yapıldı ancak alanı 'güvenli tutma ihtiyacı' nedeniyle açıklama şimdi yapıldı. Tam konumu gizli tutulan alandaki kazı, daha önce alanın yakınlarında geç Roma dönemine ait taş binaların ve az sayıda Anglo-Sakson tarzı yapının keşfedilmesiyle başlatıldı. Kazının tamamlandığı, ayrıntılı kimyasal testlerin yanı sıra kesin zaman dilimleri oluşturmak için karbon tarihleme de dahil olmak üzere kalıntılara uzman incelemesi yapılacağı ifade edildi.

İNGİLİZ TARİHİNİN BİR DÖNEMİNE IŞIK TUTABİLİR Keşfin, İngiliz tarihinin en önemli dönemlerinden birinin sırlarını açığa çıkarmaya yardımcı olabileceği belirtildi. Arkeologların, mezarın, MS 400 civarında Roma İmparatorluğu´nun düşüşü ile onu takip eden ünlü Anglo-Sakson krallıklarının kurulması arasındaki büyük ölçüde belgelenmemiş ve son derece önemli geçişi anlamalarına yardımcı olmasını umduğu da ifade edildi.

"KURŞUN TABUT SON DERECE NADİR" West Yorkshire Ortak Hizmetleri'nde baş arkeolog olan David Hunter keşifle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu, eski Britanya ve Yorkshire'ın gelişimi hakkında anladığımız şey için büyük önem taşıyan bir bulgu olma potansiyeline sahiptir. Aynı gömü alanını kullanan iki topluluğun varlığı son derece sıra dışıdır ve bu mezarlığı kullanımlarının örtüşüp örtüşmediği buluntunun ne kadar önemli olduğunu belirleyecektir. Gömüler birlikte görüldüğünde, Yorkshire tarihinin dinamik bir döneminde yaşamın karmaşıklığını ve istikrarsızlığını gösteriyor. Kurşun tabutun kendisi son derece nadir, bu yüzden bu gerçekten olağanüstü bir kazı oldu."