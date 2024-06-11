Kurşunlayıp önünde nöbet tuttu! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'de inanılmaz bir dehşet yaşandı. Bir adam iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden hasmına ateş açtı. Son nefesini verdiğinden emin olmak için de yanı başından ayrılmadı. Bir esnaf üzerine atlayıp o vicdansızı uzaklaştırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Habertürk Giriş: 11.06.2024 - 20:28 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:28 facebook

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