        Kurt Cobain'in ölümü yıllar sonra yeniden gündemde: İntihar mı, cinayet mi?

        Kurt Cobain'in ölümü yıllar sonra yeniden gündemde: İntihar mı, cinayet mi?

        Nirvana grubunun efsanevi solisti Kurt Cobain'in ölümü yıllar sonra yeniden gündemde. Özel bir adli ekip, otopsi ve olay yeri bulgularını yeniden inceleyerek tutarsızlıkları tespit etti ve ölümün intihar değil cinayet olabileceğini öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 16:45 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:45
        Ölümü yeniden araştırılıyor
        Nirvana'nın efsanevi solisti Kurt Cobain, 5 Nisan 1997'de 27 yaşında hayatını kaybettiğinde, ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı. Yıllardır uyuşturucu bağımlılığı ve depresyonla mücadele eden Cobanin'in cansız bedeni Seattle'daki dairesinde bulunduğunda, yüzüne bir av tüfeğiyle kendi kendine ateş ettiği tespit edilmişti.

        Nirvana ve rock müzik hayranlarını yasa boğan ölümün ardından Cobain'in öldürüldüğüne dair sürekli spekülasyonlar ortaya saçılmıştı. Komplo teorileri, tahrif edilmiş intihar notuna ve şarkıcı Courtney Love ile çalkantılı evliliğine dair artan şüphelere işaret ediyordu.

        Cobain'in trajik ölümünün üzerinden neredeyse 30 yıl geçtikten sonra, yeni bir bağımsız soruşturma, gerçekte ne olduğuna dair tartışmayı yeniden alevlendirdi. İntihar kararını sorgulayan yetkililer, zorla eroin doz aşımı yapıldığına dair kanıtlar sunarak intiharın kurgulanmış bir cinayet olabileceğini öne sürdü.

        "AV TÜFEĞİ KOLLARINA YERLEŞTİRİLMİŞ"

        Adli tıp ekibi, Cobain'in bir veya daha fazla saldırganla karşı karşıya kaldığı, 'etkisiz hale getirmek' için zorla aşırı dozda eroin verildiği ve ardından kafasından vurulduğu yönünde kanıtlar içeren, hakemli bir makale sundu. Ayrıca, elinde bulunan av tüfeğinin de Cobain'in kollarına yerleştirildiğini iddia etti.

        Ekiple birlikte çalışan bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, adli tıp uzmanı Brian Burnett'in olay yeri delillerini ve otopsi raporunu incelediğini ve Cobain'in ölümünün cinayet olduğu sonucuna vardığını söyledi.

        "TUTARSIZLIKLAR VAR"

        Wilkins, "Otopside bazı şeyler var ki, 'Durun bir dakika, bu kişi silahla vurularak çok hızlı ölmedi' diyorsunuz. Aşırı dozdan ölüyor, bu yüzden zar zor nefes alabiliyor, kanı çok fazla pompalanmıyor. Yani komada ve tetiğe ulaşabilmek için bunu ağzına götürmeye çalışıyor. Bu çılgınca" diye konuştu.

        Oksijen yetersizliğine bağlı organ hasarına dikkat çeken Wilkins, "Beyin ve karaciğer nekrozu (vücut dokusunun ölümü) aşırı dozda ilaç alımında olur. Av tüfeğiyle yapılan bir ölümde olmaz" ifadesini kullandı.

        Ekibin bulguları, orijinal otopsi ve olay yeri inceleme materyallerindeki diğer önemli tutarsızlıkları da ortaya koydu. Bunlar arasında Cobain'in cesedinin etrafındaki 'ürkütücü derecede temiz' alan ve av tüfeğinin namlusunu tutarken bulunan Cobain'in elinde kan lekesi olmaması yer alıyor.

        Wilkins, "Eğer av tüfeğiyle intihar edenlerin fotoğraflarına bakarsanız, ne kadar vahşi olduklarını görürsünüz. O elin kan içinde olmadığı bir evren yok. İntiharlar dağınık olaylardır ve bu çok temiz bir sahneydi" diye konuştu.

        "DAVA YENİDEN AÇILMAYACAK"

        Ekip ayrıca Cobain'in düzenli bir şekilde yerleştirilmiş halde bulunan eroin kitine de dikkat çekti. Wilkins, vücudunda ölümcül limitin 10 katı uyuşturucu bulunan birinin, kendini vurmadan önce ekipmanını özenle paketlemesinin ne kadar inandırıcı olduğunu sorguladı.

        "Ölmek üzere olan birinin, üç kez uyuşturucu kullandıktan sonra iğnelerin uçlarını kapatıp her şeyi eski haline getirdiğine inanmamız gerekiyor" diyen Wilkins, "Bana kalırsa, birileri bir film kurgulamış ve bunun kesinlikle bir intihar olduğuna inanmamızı istemiş gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

        Soruşturma ekibi, soruşturmanın yeniden açılmasını talep etse de yeni iddialara rağmen King County Adli Tıp Ofisi ve Seattle Emniyeti, davanın kapalı kalacağını belirtti.

        Şubat 2026 itibarıyla Kurt Cobain'in ölümü hâlâ intihar olarak kayıtlarda yer alıyor.

