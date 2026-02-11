Kurt Cobain'in ölümü yıllar sonra yeniden gündemde: İntihar mı, cinayet mi?

Nirvana'nın efsanevi solisti Kurt Cobain, 5 Nisan 1997'de 27 yaşında hayatını kaybettiğinde, ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı. Yıllardır uyuşturucu bağımlılığı ve depresyonla mücadele eden Cobanin'in cansız bedeni Seattle'daki dairesinde bulunduğunda, yüzüne bir av tüfeğiyle kendi kendine ateş ettiği tespit edilmişti.

Nirvana ve rock müzik hayranlarını yasa boğan ölümün ardından Cobain'in öldürüldüğüne dair sürekli spekülasyonlar ortaya saçılmıştı. Komplo teorileri, tahrif edilmiş intihar notuna ve şarkıcı Courtney Love ile çalkantılı evliliğine dair artan şüphelere işaret ediyordu.

Cobain'in trajik ölümünün üzerinden neredeyse 30 yıl geçtikten sonra, yeni bir bağımsız soruşturma, gerçekte ne olduğuna dair tartışmayı yeniden alevlendirdi. İntihar kararını sorgulayan yetkililer, zorla eroin doz aşımı yapıldığına dair kanıtlar sunarak intiharın kurgulanmış bir cinayet olabileceğini öne sürdü.

"AV TÜFEĞİ KOLLARINA YERLEŞTİRİLMİŞ"

Adli tıp ekibi, Cobain'in bir veya daha fazla saldırganla karşı karşıya kaldığı, 'etkisiz hale getirmek' için zorla aşırı dozda eroin verildiği ve ardından kafasından vurulduğu yönünde kanıtlar içeren, hakemli bir makale sundu. Ayrıca, elinde bulunan av tüfeğinin de Cobain'in kollarına yerleştirildiğini iddia etti.

Ekiple birlikte çalışan bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, adli tıp uzmanı Brian Burnett'in olay yeri delillerini ve otopsi raporunu incelediğini ve Cobain'in ölümünün cinayet olduğu sonucuna vardığını söyledi. "TUTARSIZLIKLAR VAR" Wilkins, "Otopside bazı şeyler var ki, 'Durun bir dakika, bu kişi silahla vurularak çok hızlı ölmedi' diyorsunuz. Aşırı dozdan ölüyor, bu yüzden zar zor nefes alabiliyor, kanı çok fazla pompalanmıyor. Yani komada ve tetiğe ulaşabilmek için bunu ağzına götürmeye çalışıyor. Bu çılgınca" diye konuştu. Oksijen yetersizliğine bağlı organ hasarına dikkat çeken Wilkins, "Beyin ve karaciğer nekrozu (vücut dokusunun ölümü) aşırı dozda ilaç alımında olur. Av tüfeğiyle yapılan bir ölümde olmaz" ifadesini kullandı. Ekibin bulguları, orijinal otopsi ve olay yeri inceleme materyallerindeki diğer önemli tutarsızlıkları da ortaya koydu. Bunlar arasında Cobain'in cesedinin etrafındaki 'ürkütücü derecede temiz' alan ve av tüfeğinin namlusunu tutarken bulunan Cobain'in elinde kan lekesi olmaması yer alıyor.