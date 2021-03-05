Türk televizyon tarihinin en bilinen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizinin hayranları merakla Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN YEŞİL IŞIK!

Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğundan ayrıldığı iddia edilen Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos’ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teklif geldiğini medyada öğrendiğini belirten oyuncu, teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, “Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın” şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."