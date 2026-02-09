Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Kurtuluş' Berlin Film Festivali'nde prömiyer yapacak

        ‘Kurtuluş’ Berlin Film Festivali’nde prömiyer yapacak

        Emin Alper'in yeni filmi 'Kurtuluş', 15 Şubat Pazar günü 76. Berlin Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 17:38 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:38
        'Kurtuluş' Berlin Film Festivali'nde prömiyer yapacak
        Ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül kazanan Emin Alper'in yeni filmi ‘Kurtuluş’, 15 Şubat Pazar günü 76. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. 12-22 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek festivale sayılı günler kala, merakla beklenen filmin teaserı ve festival afişi yayınlandı. Filmden ilk görüntülerin paylaşıldığı teaserın kurgusunu Fırat Terzioğlu yaparken festival afişinin tasarımında Arda Aktaş’ın (Daire) imzası yer alıyor.

        Emin Alper’in beşinci uzun metrajlı filmi olan ‘Kurtuluş’, yönetmenin 2019 yılında yine aynı bölümde yer alan ‘Kız Kardeşler’ filminden yedi yıl sonra, Türkiye’den Ana Yarışma’ya kabul edilen ilk yapım olma başarısını gösterdi. Usta yönetmen Wim Wenders başkanlığındaki Altın Ayı jürisinin karşısına çıkacak filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman gibi isimler yer alıyor.

        REKLAM

        Korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alan film; gergin bir atmosferde, tekinsiz rüyaların körüklediği bir iktidar mücadelesini ve ‘kurtuluş’ vaadinin peşinden giden bir köyün hikâyesini anlatıyor.

        Yapımcılığını Liman Film’in üstlendiği ‘Kurtuluş’un ortak yapımcıları arasında Bir Film, Meltem Films, TS Productions, Circe Films, Horsefly Films ve Second Land yer alıyor. Ahmet Sesigürgil ve Barış Aygen’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müziklerinde Christiaan Verbeek, yapım tasarımında Nadide Argun Van Uden, kurgusunda ise Özcan Vardar’ın imzası bulunuyor. Çekimleri Batman’ın Kırkat köyü ile Mardin’in Kıllit (Dereiçi) köyünde gerçekleştirilen filmin kurgu işlemleri İstanbul İmaj Stüdyoları’nda, görüntü post prodüksiyonu Two Thirty Five (Yunanistan) ve Digital District’te (Fransa), ses post prodüksiyonu ise Posta’da (Hollanda) yapıldı. Filmin dünya satışını Paris merkezli Lucky Number, Türkiye dağıtımını ise Bir Film üsleniyor.

