‘Kurtuluş’ Berlin Film Festivali’nde prömiyer yapacak

Ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül kazanan Emin Alper'in yeni filmi ‘Kurtuluş’, 15 Şubat Pazar günü 76. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. 12-22 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek festivale sayılı günler kala, merakla beklenen filmin teaserı ve festival afişi yayınlandı. Filmden ilk görüntülerin paylaşıldığı teaserın kurgusunu Fırat Terzioğlu yaparken festival afişinin tasarımında Arda Aktaş’ın (Daire) imzası yer alıyor.

Emin Alper’in beşinci uzun metrajlı filmi olan ‘Kurtuluş’, yönetmenin 2019 yılında yine aynı bölümde yer alan ‘Kız Kardeşler’ filminden yedi yıl sonra, Türkiye’den Ana Yarışma’ya kabul edilen ilk yapım olma başarısını gösterdi. Usta yönetmen Wim Wenders başkanlığındaki Altın Ayı jürisinin karşısına çıkacak filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman gibi isimler yer alıyor.

Korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alan film; gergin bir atmosferde, tekinsiz rüyaların körüklediği bir iktidar mücadelesini ve ‘kurtuluş’ vaadinin peşinden giden bir köyün hikâyesini anlatıyor.