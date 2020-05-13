Kuru ciltler için nemlendirici maske tarifleri

Kuru ciltlerin aşırı su kaybı yaşaması nedeni ile diğer ciltlere göre daha çok nemlendirilmeye gereksinimi bulunur. Düzenli olarak maske ile bakım yapılması ve nem kaybının giderilmesi gereklidir. Kuru ciltlerde; pullanma, dökülme ve soyulmalar ortaya çıkar. Eğer kuru cilde sahipseniz; bazı doğal maskeleri uygulayabilirsiniz.

Kuru Ciltlere Maske Tarifleri