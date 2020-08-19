Patates maskesi cildin nemlenmesini sağlayan özelliğe sahiptir. Yağlı ciltlerde de sivilcelerin, siyah noktaların ve aknelerin temizlenmesini sağlar ve gözenekleri sıkılaştırır. Yağ dengesini de düzenler.

Kuru Ciltler İçin Patates Maskesi 1

1 tane haşlanmış patates

3 tane haşlanmış kestane

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Uygulanması: Patates ve kestaneyi ayrı ayrı iyice ezin. Birer çorba kaşığı alarak bir kaba koyun ve zeytinyağını da içine ilave edin; karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve 15 dakika sonra yıkayın. Sonra gül suyu ile temizleyin. Sonrasında nemlendirici uygulayın. Haftada bir kere tekrar edin.

Kuru Ciltler İçin Patates Maskesi 2

1adet patates

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı süt

Uygulanması: Patatesi sütün içerisinde kabuğunu soyarak haşlayın. Zeytinyağını da haşlandıktan sonra içine koyun ve iyice ezerek karıştırın. Maskeyi yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika sonra yıkayın. Haftada 3 kez yapabilirsiniz. Düzenli uygulama ile bir kaç ay içerisinde etkilerini görebilirsiniz.