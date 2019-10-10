Kuru iğne tedavisi nasıl yapılır?

Kas spazmları için uygulanan ağrısız, ameliyatsız ve ilaçsız olarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Farklı uzunluklar da olan ince iğnelerin spazm olan kaslara batırılarak, çözülmesini sağlamak amaçlı yapılmaktadır. Kas spazmları, kronik kas iskeleti sorunları ve buna bağlı ağrıları tedavi etmek için geliştirilmiş oldukça etkili bir yöntemdir.

Tedavi de şu şekilde bir yol izlenmektedir;

Ağrıyan kasılmış ve kısalmış olan kaslara farklı uzunluklarda olan ince iğneler batırılarak, çözülmeye çalışılmaktadır. Eğer oluşan kasılmalar çok sayıda ise; batırılan iğne sayısı da artmaktadır. Kişide kronikleşen bir kas rahatsızlığı bulunuyorsa; iğne sayısı ve iğneleme sıklığı da arttırılmaktadır.

Yapılan bu tedavi yöntemi görünüş açısından akupunktura benzese de işlevi açısından farklı olmaktadır. Farkı ise; akupunktur da iğneler belirli noktalara batırılarak 20 dakika beklenmektedir. Kuru iğne tedavisinde ise; spazm oluşan ya da oluşumuna meyilli kaslara iğne batırılıp, hemen çıkarılmaktadır. Etkisi de hemen görülmektedir.

Kuru iğne tedavisi; hasta muayenesi yapılıp, tomografi ve MR sonuçları incelendikten sonra belli seanslar halinde yapılmaktadır.

Kuru iğne tedavisi; sırt ağrısı, boyun ağrısı, baş ağrıları, bel ağrısı, tenisçi hastalığı, ağrılı kas spazmları, bilgisayar kullanımına bağlı oluşan ağrılar, kasık çekmesi, diz ağrısı, topuk ağrısı, spor yaralanmaları ve rehabilitasyonu, omurga ağrıları ve disk hastalıklarında etkili olmaktadır.