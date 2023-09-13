'Kuru Otlar Üstüne' Fransa'da 911 bin dolar Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'nin Oscar adayı filmi gösterimde olduğu Fransa'da 911 bin dolarlık hasılata ulaştı

Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'nin Oscar adayı seçilen filmi 'Kuru Otlar Üstüne', Türkiye'de henüz gösterime girmedi.

İzleyiciyle ilk kez Adana Film Festivali'nde gerçekleştirilecek özel gösterimde buluşacak olan 'Kuru Otlar Üstüne', mayıstaki Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazanmıştı. Film, gösterime Türkiye'de 29 Eylül'de girecek.

AKADEMİ ÖDÜLLERİ'NE ADAY GÖSTERİLDİ Geçtiğimiz cuma günü TESİYAP, 'Kuru Otlar Üstüne'yi 96'ncı Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin Oscar adayı olduğunu açıkladı. Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul tarafından, Oscar’da Türkiye’yi temsil etmek isteyen yedi film arasından seçildi. Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği’nin organize ettiği toplantıya katılan ASİTEM, BİROY, BSB, FİYAB, SENARİSTBİR, SETEM, SESAM, SEYAP, SİNEBİR, TESİYAP Sinema Meslek Birlikleri’nin yanı sıra ÇASOD, FİLM-YÖN, SİNESEN, SİYAD, SODER ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan jüri, 7 film arasından 'Kuru Otlar Üstüne'yi Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirledi. REKLAM

ALTINCI KEZ TÜRK SİNEMASINI TEMSİL EDECEK Böylelikle; Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi 'Kuru Otlar Üstüne' ile 6'ncı kez Türkiye'nin Oscar adayı gösterildi. Başrollerini, Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musa Ekici ve Ece Bağcı'nın paylaştığı 'Kuru Otlar Üstüne', 12 Temmuz'da gösterime girdiği Fransa'da 8 haftadır vizyonda yer alıyor. Film, bugüne kadar 911.715 dolarlık hasılat elde ederek 200 filmlik listede 110'uncu sırada yer aldı.

'SAMET'İN ÜCRA BİR KÖYDE YAŞADIKLARI 'Kuru Otlar Üstüne' Konusu... 'Samet', Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı 'Kenan' ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. 'Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki 'Sevim' de vardır. 'Sevim'in defterinde 'Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem 'Samet', hem de 'Sevim' küçük düşer. 'Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden 'Sevim', öfkelendikten sonra 'Samet'in hayalleri, 'Kenan' ile birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. 'Samet', asıl hedefin 'Kenan' olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan 'Nuray' ile tanışınca işler değişir. 6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan