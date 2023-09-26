Kurul Kalesi'nde yeni keşifler

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Şenyurt, yaklaşık 8 metre derinlikte ve 11 metre genişliğinde tahmin ettikleri sarnıcın ortaya çıkarılması için çalışıldığı, henüz 4 metreye kadar inildiği bilgisini verdi. Sarnıcın tamamının ortaya çıkarılmasının ardından üzeri kapatılarak koruma altına alınacağını kaydeden Şenyurt, bir taraftan kalenin idari kısımlarının da gün yüzüne çıkarıldığının altını çizdi.

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Şenyurt, kalenin kuzey tarafında basamaklı bir kule tespit ettiklerini, bu kulenin yanında tarihi bir kapı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Bunların dışında yürütülen kazı çalışmaları sırasında sikke, çanak, çömlek, çeşitli silahlar, heykelcikler gibi parçaları da bulmaya devam ettiklerini söyleyen Şenyurt, bu eserlerin kazı evinde korunduğunu ifade etti.

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Şenyurt, Kurul Kalesi'nde daha önce bulunan 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykelinin İstanbul'da konservasyonun tamamlandığını, heykelin Ordu'ya getirilmesi ve burada sergilenmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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