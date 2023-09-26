Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Kurul Kalesi'nde yeni keşifler

        Kurul Kalesi'nde yeni keşifler

        Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'da başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile yaklaşık 4 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda, bölgenin antik dönemi gün yüzüne çıkarılıyor.

        2

        Kazılar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında, 10'u arkeolog olmak üzere 35 kişilik ekiple sürdürülüyor.

        3

        Kazı Başkanı Süleyman Yücel Şenyurt, gazetecilere, 2010 yılında başlayan Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazıların 14'üncü yılını aralık ayında tamamlayacağını belirtti. Bu yıl devam eden kazıların kalenin idari yapılarının yer aldığı kuzey tarafında sürdürüldüğünü aktaran Şenyurt, titizlikle sürdürülen kazıda kale içerisinde çok güzel bir sarnıcın açığa çıkarıldığını söyledi.

        4

        Şenyurt, yaklaşık 8 metre derinlikte ve 11 metre genişliğinde tahmin ettikleri sarnıcın ortaya çıkarılması için çalışıldığı, henüz 4 metreye kadar inildiği bilgisini verdi. Sarnıcın tamamının ortaya çıkarılmasının ardından üzeri kapatılarak koruma altına alınacağını kaydeden Şenyurt, bir taraftan kalenin idari kısımlarının da gün yüzüne çıkarıldığının altını çizdi.

        5

        Şenyurt, kalenin kuzey tarafında basamaklı bir kule tespit ettiklerini, bu kulenin yanında tarihi bir kapı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Bunların dışında yürütülen kazı çalışmaları sırasında sikke, çanak, çömlek, çeşitli silahlar, heykelcikler gibi parçaları da bulmaya devam ettiklerini söyleyen Şenyurt, bu eserlerin kazı evinde korunduğunu ifade etti.

        6

        Şenyurt, Kurul Kalesi'nde daha önce bulunan 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykelinin İstanbul'da konservasyonun tamamlandığını, heykelin Ordu'ya getirilmesi ve burada sergilenmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

        #kurul kalesi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü