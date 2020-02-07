Kuruluş Osman geçtiğimiz günlerde 9. bölümü ile ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Alişar, Bala'yı kendisine istedi ancak Şeyh'ten olumsuz yanıt aldı. Osman ile Aygül'ü evlendirme çabalarına ne cevap vereceği merakla beklenirken, Gündüz'ün acı haberi geldi. İşte Kuruluş Osman 9. son bölüm özeti ve 10. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur!"

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır.

Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜM FRAGMANI